Рынок акций РФ утром продолжил падение, ММВБ обновил минимум с конца ноября из-за укрепления рубля

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение, несмотря на ралли мировых фондовых площадок, индекс ММВБ откатился к 2110 пунктам, обновив минимум с конца ноября прошлого года из-за резкого укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2110,26 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1174,49 пункта (+0,04%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар упал до 56,61 рубля (-0,5 рубля) - минимум с июля 2015 года.

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1% и -2,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%).

Индексы в США накануне обновили максимумы на фоне роста акций банков, поскольку глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.

Дж.Йеллен также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.

Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

Вслед за США в среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (+1,1%) на ожиданиях роста ставок ФРС, плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке в среду цены проседают, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $55,71 за баррель (-0,5%), мартовская цена WTI - $53,35 за баррель (-0,7%).

По оценкам Bloomberg, даже если картель ОПЕК продолжит соблюдать договоренности более чем на 90%, а этот показатель является самым высоким в его истории, предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, динамичное укрепление рубля к доллару США можно связать как с привлекательностью операций carry trade, так и с закрытием позиций в рамках stop-loss играющих против рубля трейдеров. Впрочем, потенциал дальнейшего укрепления рубля на сегодняшний день ограничен. Рост отечественной валюты в последние дни носил исключительно спекулятивный характер, причем нефтяные цены остаются стабильными. Другие фундаментальные предпосылки для ревальвации рубля отсутствуют. Прогнозировать "дно" в случае спекулятивных краткосрочных движений сложно, но в данном конкретном случае кажется, что оно уже близко.

Динамика индекса ММВБ на текущий момент, очевидно, находится в зависимости от колебаний курса российской валюты, но в целом говорить о развороте восходящего тренда на российском фондовом рынке пока рано, считает аналитик.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает зависимость динамики индекса ММВБ от укрепления рубля, который продолжает штурмовать максимумы с 2015 года. В среду состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД на общую сумму 40 млрд рублей. Соответственно, на рынке сформировался весьма высокий спрос на рубли. Казначейство РФ провело аукцион по размещению 200 млрд рублей на банковские депозиты со сроком 91 день.

Глава ФРС заявила, что нельзя откладывать повышение ставки, если это необходимо - вопрос ставки будет рассматриваться на каждом из следующих заседаний Комитета по операциям на открытом рынке. Между тем, источником неопределенности остается бюджетная и налоговая политика новой администрации США.

Нефть оказалась под двойным давлением - укрепляющегося доллара и статистики API. Таким образом, надежды на то, что январские тенденции были временным явлением, пока не оправдываются. Если цифры о росте запасов в США подтвердятся в отчете Минэнерго, котировки могут резко провалиться, тем более, что на рынке наблюдается избыток длинных позиций.

Для российских активов негативом также являются продолжающиеся политические скандалы в Вашингтоне с попутными обвинениями России во влиянии на президентские выборы в США. Иными словами, от перемены имени президента США политика Белого дома существенно не меняется. Поэтому российские акции продолжают дешеветь на фоне восхождения рубля, чему способствуют приближающиеся налоговые платежи, высокая ставка ЦБ РФ и достаточно позитивная ситуация на сырьевых рынках.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, заявления ФРС должны оказать поддержку рисковым активам. Глава ФРС заявила, что решения относительно монетарной политики должны быть основаны на состоянии экономики, в то время как ранее Дж.Йеллен предпочитала осторожность в ожидании ясности относительно программы фискальных стимулов и налоговых послаблений президента США Дональда Трампа. Последующее заявление о заметном прогрессе в экономике оказывает поддержку рисковым активам. При этом неожиданно жесткий тон комментариев также предполагает, что регулятор вполне может пойти на три повышения ставки в текущем году, это укрепило доллар.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов также отмечает "ястребиный" характер выступления главы ФРС, которая более определенно указала на необходимость повышения ставки на одном из ближайших заседаний и подчеркнула, что промедление в текущих экономических условиях было бы недальновидным шагом и может привести в дальнейшем к рецессии.

Вместе с тем, глава ФРС также дала понять, что повышение ставок не предопределено и будет определяться экономическими процессами, повлиять на которые может экономическая политика нового президента. Так как не было конкретизировано, стоит ли ждать повышения ставки уже в марте, и сколько повышений было бы оправдано в этом году, инвесторам не было предоставлено повода для сильной корректировки своих ожиданий по ФРС и среднесрочным инфляционным ожиданиям: ставка будет повышаться, но плавно и с запаздыванием к текущим инфляционным процессам.

Российский рынок акций продолжает корректироваться вниз в условиях аномально крепкого курса рубля при неизменных ценах на нефть ($55-57 за баррель) и страновой премии, поддерживающих давление на "голубые фишки". Хотя индекс ММВБ уже смотрится локально перепроданным, следует крайне осторожно смотреть на перспективы рынка в феврале, остро нуждающегося в поддерживающих факторах, таких, как восстановление рублевой цены нефти, которая сейчас находится на 2,5-месячных минимумах, или корпоративные события, например, конкретики по дивидендному правилу для госкомпаний.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду упали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,8%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-6,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%).

Подорожали бумаги "Медиахолдинга" (+39,3%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,2%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+3,3%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,714 млрд рублей (из них 2,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).