Рубль укрепляется на открытии торгов в среду на фоне роста цен нефть, доллар упал ниже 57 рублей

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду утром, при этом доллар упал ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года; рубль растет к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед началом налогового периода и для операций carry trade.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 556,89-57,11 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,92 руб./$1 (-18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 60,21 руб./EUR1 (-18,5 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 18,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 58,40 рубля.

Доллар при этом оказался на 81,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,08 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 15 февраля связано c подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валюту для операций carry trade. При этом мировые цены на нефть демонстрируют снижение в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК потеряли в цене 0,46% и держались у отметки $55,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на 0,65% - до $53,36 за баррель.