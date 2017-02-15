На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 15 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банков, поскольку глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем. Все три индикатора обновили исторические максимумы. S&P 500 за последние шесть сессий прибавил 1,8%, его ралли является самым длительным с начала декабря. Дж.Йеллен также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.

Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду благодаря заявлениям председателя ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе США, Токио и Гонконг вышли в лидеры роста. Общемировой индекс MSCI All-Country World прибавил 0,2% и достиг самого высокого уровня с мая 2015 года - 442,13 пункта. Таким образом, от рекордных 442,70 пункта его отделяет меньше 1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос почти на 1,1%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,4%. Вместе с тем индийский Sensex опустился на 0,2%.

Вместе с тем нефть дешевеет в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. На этом фоне апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 МСК потеряли в цене 0,46% и держались у отметки $55,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на 0,61% - до $53,38 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 15,818 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,75 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля снизился всего на 0,02% и составил 104,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 493,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,38%) и "ПКТ-02" (+0,1%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,31%), "НЛМК БО-13" (-0,15%) и "ГТЛК БО-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. Сбор заявок на суборды СМП банка 2-й серии прошел 14 февраля, их техническое размещение состоится 22 февраля. Как сообщалось, 15 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК банк проведет сбор заявок на субординированные бонды еще одного выпуска - 3-й серии на 3 млрд рублей. Техническое размещение бумаг 3-й серии запланировано на 27 февраля. Ставки купонов выпуска 3-й серии также, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт.

АО "Западный скоростной диаметр" 28 февраля проведет вторичное размещение облигаций 3-5 серий на общую сумму до 4,5 млрд рублей в случае предъявления бондов к оферте. Сбор заявок на облигации в рамках вторичного размещения пройдет 28 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир цены размещения - около 100% от номинала. Объем 3-й, 4-й и 5-й серий составляет по 5 млрд рублей. Бонды 3-5-й серий на общую сумму 15 млрд рублей были размещены в марте 2012 года. Двадцатилетние бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов определена в размере 9,15% годовых. Ставка 11-40-го купонов равна 9,84% годовых.

Банк "Пересвет" 14 февраля начинает размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 общим объемом 125,02 млрд рублей среди лиц, имеющих преимущественное право покупки, по цене, равной номиналу. Номинал бумаг - 329 рублей, количество бумаг в рамках выпуска - 380 млн штук. Срок обращения бумаг - 15 лет. Бумаги размещаются по закрытой подписке. Преимущественное право приобретения бондов предоставляется акционерам банка, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении облигаций. Лица, имеющие преимущественное право приобретения, определяются на 9 января. Они могут реализовать преимущественное право по приобретению бумаг до 17 марта. Размещение для остальных потенциальных приобретателей начнется на следующий день после раскрытия итогов осуществления преимущественного права. Процентный доход по облигациям выпуска выплачивается одновременно с погашением, если на эту дату не наступило одно из триггерных событий. Акционеры банка "Пересвет" 31 января одобрили размещение субординированных облигаций. Процентная ставка по ним составляет 0,51% годовых. Облигации могут быть погашены за счет их конвертации в обыкновенные акции или за счет денежных средств.

Совет директоров ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) 15 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 30 лет. Совет директоров компании также рассмотрит вопрос об утверждении проспекта биржевых облигаций. Летом 2016 года компания "Сибирский гостинец" разместила дебютные облигации серии БО-001Р-01 объемом 200 млн рублей. Дебютные бумаги компании размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае 2016 года. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 525,170 тыс. облигаций 6-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 30,5% бондов данной серии. Компания разместила облигации 6-й серии на 5 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. Купоны - квартальные. Ставка текущего купона - 11% годовых. Следующая оферта по облигациям пройдет 16 мая.

Арбитражный суд Москвы 13 февраля признал несостоятельным (банкротом) ООО "Разгуляй-финанс". Суд открыл в отношении компании конкурсное производство и назначил заседание по рассмотрению отчета о ходе процедуры банкротства на 24 июля. Из материалов дела следует, что ООО "Разгуляй-финанс" является коммерческой организацией, участниками которой являются ПАО "Группа "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) с долей в уставном капитале общества в размере 40% и кипрское юридическое лицо "Разгуляй-Укррос Груп Лимитед" (60%). Проблемы у "Разгуляя" начались в марте 2009 года, когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд рублей. Все последние годы он пытался снизить долг.