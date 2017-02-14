Рубль продолжает рост по отношению к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 14 февраля. Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,79 руб./EUR1, снизившись на 66 копеек и обновив тем самым минимумы с июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 55,23 копейки, до 58,99 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление валютного курса рубля к доллару и евро в ходе вечерних торгов 14 февраля связано как с очередной волной роста мировых цен на нефть, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов во вторник на данных о сокращении добычи странами ОПЕК. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,1% - до $56,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,94% - до $53,43 за баррель.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки, выполняют свои договоренности примерно на 90%, что является беспрецедентным уровнем. Некоторые страны превысили свои квоты, в частности Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с. Таким образом, страна перевыполнила обещание на 23%.

По словам дилера Металлинвестбанка Петра Милованова, "сегодня мы видели достаточное сильное, на 1%, укрепление рубля при росте цен на нефть тоже примерно на 1%". Однако, по его словам, видно, что есть общий интерес рынка к покупке рубля против американского доллара и, судя по всему, этот интерес укладывается в общий тренд большинства развивающихся рынков - покупка валют развивающихся стран против доллара. "Это может быть связано с желанием инвестиционных фондов и других участников торгов играть на стратегии carry trade, то есть получение дополнительного дохода на разнице ставок и, судя по всему, эта стратегия глобальных игроков, добравшаяся и до нас, объясняет укрепление рубля", - сказал он "Интерфаксу".

Вторым возможным объяснением роста курса рубля, по мнению П.Милованова, является закрытие позиций по стоп-лоссам. "Игроки, которые, наоборот, играли на ослабление рубля, порезали свои позиции, что также привело к укреплению его курса. В дальнейшем мы продолжим следить за ценами на нефть и глобальными рынками", - пояснил аналитик.

Шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев также считает, что в основе продолжающегося укрепления рубля лежит "интерес крупных западных фондов к операциям carry trade. "Для российских финансовых властей такая ситуация в моменте выглядит достаточно привлекательной. Однако несет в себе также риски, если Банк России всерьез будет проводить политику снижения ключевой ставки. В отсутствие дальнейшего роста нефтяных котировок это неминуемо даст российскому валютному рынку обратный ход", - считает он.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, высокий уровень ключевой ставки остается главным фактором интереса к национальной валюте. "Учитывая достаточно высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, можно ждать значительных продаж валюты, которые поддержат рубль, хотя он и смотрится сильно перекупленным. Однако ситуация на рынке не меняется, так как ставка ЦБ остается главным фактором интереса к отечественной валюте", - полагает он.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 февраля на 32,31 копейки, до 57,7388 руб./$1, и опустил курс евро на 47,07 копейки, до 61,2965 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 43,92 копейки по отношению к понедельнику и составил 57,5701 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника понизился на 49,53 копейки по отношению к 13 февраля и составил 57,5364 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 330,041 млн, из которых $1 млрд 425,879 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 904,162 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 52,86 копейки по отношению к понедельнику - до 61,1974 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 62,7 копейки по отношению к 13 февраля и составил 61,058 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,774 млн, из которых EUR192,106 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR257,668 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного понизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая, составив 10,39% и 10,41% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (3-6 месяцев) остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п., составив 10,48% годовых.

Банки разместили во вторник, 14 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 870 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 710 млрд рублей в среднем под 9,93% годовых.

По словам главного аналитика ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, на сегодняшнем депозитном аукционе Банка России был зафиксирован рекордный объем предложения с момента возобновления аукционов в августе прошлого года. "При лимите регулятора в 870 млрд рублей, банки были готовы разместить на депозитах в ЦБ более 900 млрд рублей, даже несмотря на то, что примерно такая же сумма потребуется до конца месяца на проведение налоговых платежей. Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 9,96% годовых, что представляет собой крайне привлекательную доходность относительно минимальной стоимости фондирования в иностранной валюте как на внутреннем, так и на внешних рынках", - отметил эксперт.