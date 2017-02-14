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Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала декабря по ММВБ из-за укрепления рубля и сигналов от ФРС США

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2141,5 пункта (-0,9%, минимум дня - 2135,01 пункта), индекс РТС подрос до 1173,97 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар подешевел до 57,46 рубля (-0,52 рубля) - минимум с июля 2015 года.

Цена акций "РусАла" на "Мосбирже" выросла до 31,05 рубля (+0,7%), хотя утром цена падала до 29,4 рубля (-4,7%).

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала на открытом рынке 3,32% акций "РусАла" по цене 3,7 гонконгского доллара за бумагу (при рыночной цене более 4 долларов), выручив $240 млн. Книги заявок были закрыты в понедельник вечером, размещение прошло по ускоренной процедуре - за один день.

Первоначально на продажу был выставлен пакет "РусАла" в размере 2,5%, однако по итогам сбора заявок объем предложения был увеличен. Во вторник на бирже Гонконга акции "РусАла" потеряли в цене порядка 9%.

В лидерах снижения выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%), "Мосбиржи" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+0,3%).

Во вторник снизилась фондовая Азия (снизились Япония и Китай) после публикации статданных в Китае (в январе ускорился рост потребительской и производственной инфляции), просела Европа (S&P350, FTSE теряют 0,1-0,2%) и наметилось снижение в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Вышедшая во вторник статистика по инфляции в США говорит не в пользу роста ставки ФРС - цены производителей (индекс PPI) в январе выросли на 0,3% к декабрю и на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 1,6% соответственно.

Между тем, выступавшая в Конгрессе США глава Федрезерва Джанет Йеллен заявила, что регулятор на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики. По словам Дж.Йеллен, затягивать с ужесточением ДКП было бы неразумным со стороны Федрезерва. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Нефть во вторник корректируется после снижения накануне в пределах 2%, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,1 за баррель (+0,9%), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (+0,8%).

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса".

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рубль продолжает укрепляться, игнорируя факт валютных интервенций ЦБ РФ. Падение притормозилось лишь у отметки 57,2 руб./$1, которая в ближайшее время, по всей видимости, будет выступать значимым уровнем поддержки. Рублевый индекс ММВБ нырнул под отметку 2150 пунктов, но далеко от нее уйти пока не удалось.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что приток "горячего" спекулятивного капитала поддерживает "рублевых быков", да и крупные инвесторы наращивают длинные позиции по рублю. Очевидно, что при сохранении таких условий все планы Минфина РФ по приведению рубля к "нормальному" курсу (который, согласно подсчетам ведомства, должен составлять около 65 руб./$1) просто невозможны. Интервенции сейчас - бесполезная трата средств. Вполне возможно, что ЦБ РФ и не выходит на рынок, так как его присутствия не видно.

Учитывая все факторы и происходящее на рынке, рубль может продолжить умеренное укрепление с периодами коррекции, так как чем сильнее будет расти рубль, тем более нервной ситуация будет на рынке. И любое изменение, особенно в ценах на нефть, как это было на прошлой неделе, очень быстро вернет рубль к 60 руб./$1 и ниже.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, несмотря на возобновление роста цен на нефть, акции нефтегазовых компаний оставались под ощутимым давлением. На мировых рынках уже не отмечается активного интереса к рисковым активам, о чем говорит и возобновление роста золота. На этом фоне российский рынок акций просел и оказался под дополнительным давлением на фоне сигналов ФРС о готовности к росту ставок. Поддержкой для рублевого индекса ММВБ теперь будет выступать психологически важная отметка 2100 пунктов, утрата которой ухудшит технические перспективы индекса.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, валютная переоценка остается главным фактором давления на рублевые активы. Акции "РусАла" вернулись к росту на надеждах расширения производства с учетом возможного снижения выпуска алюминия на 17% в КНР на фоне реализации экологической программы. Продажа части пакета "Онэксима" в Гонконге повысит объем акций "РусАла" в свободном обращении. Бумагам "Роснефти" не помогают новости об открытии двух новых месторождений совместно с китайской Sinopec.

Вторая половина месяца всегда проходит на фоне повышенного спроса на рубли со стороны экспортеров. Учитывая достаточно высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, можно ждать значительных продаж валюты, которые поддержат рубль, хотя он и смотрится сильно перекупленным. Однако ситуация на рынке не меняется, так как ставка ЦБ РФ остается главным фактором интереса к отечественной валюте.

На нефтяном рынке остаются сомнения, что рост активности американских сланцевых компаний значительно сократит позитивный эффект от усилий ОПЕК+ по балансировке глобального рынка. Предварительный опрос S&P Global Platts говорит о том, что на рынке ожидают роста запасов нефти в США на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю. Компания Freeport-McMoRan объявила о приостановке работ на втором крупнейшем медном руднике в мире Grasberg. Данный шаг является вынужденной мерой, так как Индонезия запретила вывоз медного концентрата с целью стимулирования внутренней переработки.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, из-за прошедших размещений рынок акций лишился части ликвидности. Накануне состоялось еще одно, уже четвертое за 2 недели, размещение акций российской компании ("РусАла"). Еще $240 млн ликвидности было освоено, свободные лимиты портфельных инвесторов оскудели.

Рынок продолжает оставаться угнетенным. Снижение цен на нефть после публикации отчета ОПЕК принципиально ничего не меняет. Выступление главы Федрезерва Дж.Йеллен в Конгрессе США локально усилило доллар за счет "ястребиной" риторики и приверженности неоднократному, постепенному повышению процентной ставки в этом году. Однако следует понимать, что в свете объявления в течение 2-3 недель плана налоговых реформ значимость текущих заявлений главы ФРС будет все же ограниченной. Регулятор не будет менять свой курс в условиях отсутствия ясности фискальных вопросов, равно как и не будет предпринимать решений до оценки их макроэкономических последствий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,8%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-7,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,4%).

Подорожали акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+39,8%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (+10,3%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,2%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+3,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,526 млрд рублей (из них 8,877 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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