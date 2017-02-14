Цены евробондов РФ во вторник держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС

Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС США перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный в СМИ текст доклада Джанет Йеллен, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта к уровню закрытия понедельника, составив 120,17% от номинала, что соответствует доходности 2,38% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 13 февраля на 17 пунктов, составив 100,78% от номинала. Их доходность выросла на 5 пунктов - до 1,635% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с 13 февраля на 4,5 пункта и составил 74,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию всего на 3 базисных пункта - до 113,78% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 4 базисных пункта - до 109,76% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 4,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 7 базисных пунктов, до 104,83% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,12% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов - до 107,5% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,59% годовых).

"Активность торгов на рынке валютных гособлигаций России сегодня не очень высокая, так как большинство участников рынка решили занять выжидательную позицию перед важным выступлением главы Федрезерва США Джанет Йеллен в Сенате. При этом колебания котировок также в целом были не очень сильными и проходили вблизи максимальных уровней, достигнутых в начале января. Мировым инвесторам хочется больше определенностей в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики американского регулятора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Определенную поддержку рынку отечественных евробондов оказывает такой фактор, как продолжающееся укрепление рубля и общее позитивное отношение инвесторов к российским активам, что видно по заметному снижению кредитных рисков. Вместе с тем высокая неопределенность в отношении дальнейшей судьбы базовой ставки в США сдерживает активность покупателей российских долговых бумаг. Кроме того, учитывая в целом благоприятную внешнюю конъюнктуру и низкий уровень странового кредитного спреда, Минфин России может в ближайшее время объявить о размещении нового выпуска суверенных евробондов. Таким образом, риск возможного нового предложения бумаг на рынке также не способствует агрессивным покупкам", - считает С.Агарзаев.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики, говорится в тексте доклада председателя Федрезерва Джанет Йеллен в банковском комитете американского Сената. По словам Дж.Йеллен, затягивать с ужесточением ДКП было бы неразумным со стороны Федрезерва. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

В целом речь Дж.Йеллен соответствовала ожиданиям рынка - она дала понять, что вопрос о повышении ставки будет подниматься на каждом из последующих заседаний, однако не подчеркнула особо, что есть вероятность увеличения стоимости заимствования в марте. Глава Федрезерва заявила, что существует высокая неопределенность в отношении мер в бюджетной и налоговой политике, принимаемых новым правительством США во главе с Дональдом Трампом. "Пока слишком рано прогнозировать, каким будет их влияние на экономику", - сказала она.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 14-15 марта, и участники рынка в целом оценивают вероятность подъема ставки на нем в 36%.