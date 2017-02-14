Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть

Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно снизились по отношению к рублю в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 66 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,93 руб./EUR1, снизившись на 51 копейку. Евро опустился ниже уровня 61 руб./EUR1 впервые с июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 59,64 копейки, до 58,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 февраля на 32,31 копейки, до 57,7388 руб./$1, и опустил курс евро на 47,07 копейки, до 61,2965 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление валютного курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов 14 февраля связано как с очередной волной роста мировых цен на нефть, так и со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,03% - до $56,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому моменту на 0,85% - до $53,38 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник днем после резкого снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Некоторые страны превысили свои квоты, в частности, Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении - на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.

Аналитики Sberbank Investment Research обратили внимание, что вторую сессию подряд торги открываются резким ростом рубля. "Причина этого укрепления неясна, но на рынке, по-видимому, наблюдается высокий локальный спрос на рубли, который поддерживается постоянными продажами валюты со стороны крупных экспортеров", - полагают они. Кроме того, по их мнению, международные инвесторы расходятся во мнениях по поводу того, стоит ли покупать рубли на достигнутых высоких уровнях.

По словам аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, рост рубля сопровождается повышением объемов свопов по паре "доллар-рубль" на "Московской бирже", что свидетельствует о нежелании части участников торгов продавать валюту на столь низких уровнях. Как отмечает аналитик, они "выбирают стратегию "придерживания", свопуя ее в рубли на бирже".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного понизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая, составив 10,39% и 10,41% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (3-6 месяцев) остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п., составив 10,48% годовых.

Банки разместили во вторник, 14 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 870 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 710 млрд рублей в среднем под 9,93% годовых.

Аналитики Райффайзенбанка объясняют решение ЦБ РФ лишь немного повысить лимит депозитного аукциона до 870 млрд рублей тем, что регулятор ожидает усиление притока ликвидности, однако не намерен заметно увеличивать масштабы абсорбирования. По их словам, ЦБ РФ прогнозирует, что на текущей неделе в систему поступит почти 1 трлн рублей против 697 млрд на прошлой неделе.

По словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, не следует ожидать заметного улучшения условий на денежно-кредитном рынке в ближайшее время. Он отметил, что, несмотря на небольшое снижение, уровень краткосрочных процентных ставок держится на повышенных значениях, так как ЦБ РФ абсорбировал значительную часть того притока денег в банковскую систему, который состоялся на прошлой неделе. Кроме того, аналитик напомнил, что в середине текущей недели начинается налоговый период и на уплату страховых взносов потребуется около 470 млрд рублей.