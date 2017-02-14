Колебания рубля к доллару и евро утром незначительные на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 14 февраля. Изменения доллара США и евро незначительны при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,88-58,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,91 руб./$1 (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 61,50 руб./EUR1 (+6 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась всего на 1,3 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,87 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 14 февраля связаны с относительно стабильными ценами на нефть после их заметного падения в предыдущий торговый день. Инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Некоторые страны превысили свои квоты, в частности, Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении - на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск выросли всего на 0,07% - до $55,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник повысились на 0,08% - до $52,97 за баррель.