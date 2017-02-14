В первой половине торговой сессии доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,00–58,50 руб. - TeleTrade

"Нисходящий тренд в паре доллар/рубль, зародившийся в середине ноября, привел котировки в новый торговый диапазон 57,50–59,00. Интерес к российским активам в рамках реализации стратегии carry trade превалирует над фактором волатильности на рынке нефти. Международные инвесторы ждут реакции на выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе во вторник и среду текущей недели в рамках полугодового отчета. Кроме того, напряжение может возрастать и в свете обещаний президента США Дональда Трампа реализовать "феноменальные" налоговые преобразования. Доллар возвращает к себе интерес на Forex, что может поддержать его курс и на локальном рынке. Давление на рубль могут оказать и резко снижающиеся нефтяные котировки. Накануне североморская смесь Brent потеряла около 2%, вернувшись в район $55,50. В ближайшее время нарастает вероятность давно назревшей коррекции. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,00–58,50", – комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.