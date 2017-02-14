На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 14 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка Standard & Poor's 500 впервые достигла $20 трлн. Инвесторы сохраняли оптимизм в ожидании свежих данных о темпах роста американской экономики и финансовых отчетов компаний. Кроме того, на этой неделе в центре внимания рынка будут два выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США - во вторник в Сенате и в среду в Палате представителей.

По мнению экспертов, Дж.Йеллен вряд ли явно обозначит сроки очередного повышения процентной ставки в ходе выступления в Конгрессе, но стоит ожидать, что она будет отстаивать сохранение посткризисных банковских правил, которые обещала отменить новая администрация США. Хотя повышение ставки на заседании в середине марта прогнозирует незначительное число инвесторов, ряд членов ФРС утверждают, что ужесточение ДКП исключать не стоит. Также в среду будут обнародованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США, а в четверг - об объемах нового строительства жилья.

После активного ралли на рынке акций США в последние месяцы отношение цены акций к ожидаемой прибыли на акцию достигло максимума с 2004 года, для S&P 500 котировки втрое превышают балансовую стоимость акций. И аналитики не ожидают скорого конца ралли, хотя и не верят, что оно будет бесконечным.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, участники рынка отреагировали корпоративную отчетность и статданные из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,16%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,2%, сингапурский FTSE Straits Times - 1,2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, подъем ускорился с 2,1% в декабре, был максимальным за 2,5 года. Вместе с тем индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6,9%, его подъем оказался самым значительным с августа 2011 года. В обоих случаях рынок ожидал менее значительного усиления инфляции в КНР.

В свою очередь изменения нефтяных цен во вторник утром незначительные после резкого их снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Некоторые страны превысили свои квоты, в частности, Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении - на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:50 мск не изменились по отношению к закрытию понедельника. На торгах в понедельник их цена опустилась на 1,96%, завершив день на уровне $55,59 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник повысились всего на 0,04% - до $53,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене 1,73%, отступив к $52,93 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась более чем на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,42 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля практически не изменился и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 февраля) 0,09%, поднявшись до 493,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,35%), "РЖД-23" (+0,2%) и "Башнефть-07" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,5%), "ГТЛК-01" (-0,3%) и "МТС-07" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Гидромашсервис" (MOEX: HMSG) (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,57% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) 14 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет размещение субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей, а 15 февраля 10:00 МСК до 16:00 МСК - субординированных облигаций 3-й серии на 3 млрд рублей. Техническое размещение облигаций 2-й серии пройдет 22 февраля, 3-й серии - 27 февраля. Ставки купонов обоих выпусков, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. ЦБ РФ зарегистрировал данные выпуски субордов в декабре 2016 года. Кроме того, банк готовит субординированные облигации 4-й серии объемом 10 млрд рублей, субординированные облигации 5-й серии на 2 млрд рублей и субординированные облигации 6-й серии на 3 млрд рублей. По всем выпускам не установлен срок погашения, при этом предусматривается возможность погашения по усмотрению эмитента. Размещать бумаги планируется по открытой подписке.

"Трансфин-М" отложил дату сбора заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд рублей на вторую половину февраля - начало марта. В середине января компания планировала провести book building в первой половине февраля. Ориентир ставки 1-го купона - 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,96% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.