.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
Ипотечные ставки могут упасть до рекордно низкого уровня
Уже в этом году ставки по ипотеке в России могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что они могут упасть до 9,7-9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по...
 
Информуслуги при кредитовании дорого обходятся заемщикам
Платные информационные услуги при кредитовании граждан увеличивают стоимость кредитов в 1,5-2,5 раза, подсчитали правозащитники. Вчера Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) представила исследование "Рынок финансовых услуг: Как...
 
Малые города и села застроят жильем по программе
Общественный совет при Минстрое разработал проект программы строительства жилья в малых городах и на сельских территориях. В ее основе лежит идея объединения строительных организаций, производителей материалов и сельхозпроизводителей на местах в...
 
14 февраля 2017 года 10:02

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 14 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка Standard & Poor's 500 впервые достигла $20 трлн. Инвесторы сохраняли оптимизм в ожидании свежих данных о темпах роста американской экономики и финансовых отчетов компаний. Кроме того, на этой неделе в центре внимания рынка будут два выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США - во вторник в Сенате и в среду в Палате представителей.

По мнению экспертов, Дж.Йеллен вряд ли явно обозначит сроки очередного повышения процентной ставки в ходе выступления в Конгрессе, но стоит ожидать, что она будет отстаивать сохранение посткризисных банковских правил, которые обещала отменить новая администрация США. Хотя повышение ставки на заседании в середине марта прогнозирует незначительное число инвесторов, ряд членов ФРС утверждают, что ужесточение ДКП исключать не стоит. Также в среду будут обнародованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США, а в четверг - об объемах нового строительства жилья.

После активного ралли на рынке акций США в последние месяцы отношение цены акций к ожидаемой прибыли на акцию достигло максимума с 2004 года, для S&P 500 котировки втрое превышают балансовую стоимость акций. И аналитики не ожидают скорого конца ралли, хотя и не верят, что оно будет бесконечным.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, участники рынка отреагировали корпоративную отчетность и статданные из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,16%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,2%, сингапурский FTSE Straits Times - 1,2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, подъем ускорился с 2,1% в декабре, был максимальным за 2,5 года. Вместе с тем индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6,9%, его подъем оказался самым значительным с августа 2011 года. В обоих случаях рынок ожидал менее значительного усиления инфляции в КНР.

В свою очередь изменения нефтяных цен во вторник утром незначительные после резкого их снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса". Некоторые страны превысили свои квоты, в частности, Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении - на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:50 мск не изменились по отношению к закрытию понедельника. На торгах в понедельник их цена опустилась на 1,96%, завершив день на уровне $55,59 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник повысились всего на 0,04% - до $53,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене 1,73%, отступив к $52,93 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась более чем на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,42 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля практически не изменился и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 февраля) 0,09%, поднявшись до 493,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,35%), "РЖД-23" (+0,2%) и "Башнефть-07" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,5%), "ГТЛК-01" (-0,3%) и "МТС-07" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Гидромашсервис" (MOEX: HMSG) (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,57% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) 14 февраля с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет размещение субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей, а 15 февраля 10:00 МСК до 16:00 МСК - субординированных облигаций 3-й серии на 3 млрд рублей. Техническое размещение облигаций 2-й серии пройдет 22 февраля, 3-й серии - 27 февраля. Ставки купонов обоих выпусков, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. ЦБ РФ зарегистрировал данные выпуски субордов в декабре 2016 года. Кроме того, банк готовит субординированные облигации 4-й серии объемом 10 млрд рублей, субординированные облигации 5-й серии на 2 млрд рублей и субординированные облигации 6-й серии на 3 млрд рублей. По всем выпускам не установлен срок погашения, при этом предусматривается возможность погашения по усмотрению эмитента. Размещать бумаги планируется по открытой подписке.

"Трансфин-М" отложил дату сбора заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд рублей на вторую половину февраля - начало марта. В середине января компания планировала провести book building в первой половине февраля. Ориентир ставки 1-го купона - 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,96% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 февраля 2017 года 19:45
Рубль продолжает рост по отношению к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 19:26
Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала декабря по ММВБ из-за укрепления рубля и сигналов от ФРС США
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку.    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 19:15
Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно - ИК "Финам"
Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно, констатирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, на фоне закрепления нефти марки Brent выше отметки 56 долларов и несмотря на негативное открытие американских площадок, где основные индексы после первого часа торгов теряют...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 18:58
Цены евробондов РФ во вторник держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС
Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС США перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный в СМИ текст доклада Джанет Йеллен, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 18:28
Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться - Локо-Банк
"Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться, - комментирует аналитик "Локо-Банка" Андрей Люшин. - Как видно, даже небольшое снижение цен на нефть не повлияло на темпы укрепления. К 10:10 мск курс доллара уже составлял 57,72 руб. Приток горячего спекулятивного капитала...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 17:40
Goldman Sachs возобновил анализ Vimpelcom и рекомендует покупать его ADS
Goldman Sachs (GS) возобновил анализ Vimpelcom, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom, рассчитанная аналитиками банка, составляет $5,8 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 17:13
Усилившийся интерес крупных западных фондов к операциям «carry trade» обусловил ошеломляющие темпы укрепления рубля - Оргбанк
"На российском валютном рынке во всю силу продолжается укрепление рубля, в отличие от других развивающихся рынков, - комментирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. - И нефтяной рынок к этому не имеет никакого отношения, если не считать предполагаемого роста цены черного...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 16:46
С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов по ММВБ - ИК "Фридом Финанс"
Большинство бумаг торгуется сегодня в "красной зоне". Это связано с низкими оборотами, отсутствием покупок крупными инвесторами основных бумаг и укреплением рубля. Индекс ММВБ обновил двухмесячный минимум. С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов, так как...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 16:29
Ставка ЦБ остаётся главным фактором интереса к отечественной валюте - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжил укрепляться против конкурентов и к середине дня взял отметку в 57,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,39%, недельная - до 10,41%, а месячная - до 10,48%. Однако незначительное снижение не...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 16:03
ПИФы облигаций способны на горизонте в 12 месяцев принести до 9% - УК "Райффайзен Капитал"
"Волатильность на рынках остается на высоком уровне. Учитывая, что потенциальная доходность рынка акций сейчас сопоставима с доходностью рынка облигаций при значительно более высоком риске, мы рекомендуем инвесторам основную часть портфеля по-прежнему сосредоточить в консервативных инструментах....    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 15:50
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно снизились по отношению к рублю в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота....    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 15:08
Goldman Sachs поднял рейтинг GDR Мегафона до "покупать" и оценку на 24%
Goldman Sachs (GS) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $10,4 до $12,9 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 14:48
Главные движущие силы для российского валютного рынка в начале года - сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций - "ВТБ Капитал"
"Валюты развивающихся рынков завершили день со смешанными результатами, - напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин. - Турецкая лира восстановилась на 0,8% относительно доллара, мексиканское песо подорожало примерно на 0,4%. Большинство других валют закрылось без изменений либо в небольшом...    читать дальше
.
14 февраля 2017 года 14:18
Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке - "Аналитика Онлайн"
"Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.