Цены евробондов РФ в понедельник немного подросли на фоне роста у инвесторов аппетита к риску

Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник немного подросли на фоне роста у мировых инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,38% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 10 февраля на 6 базисных пунктов, составив 100,92% от номинала. Доходность при этом выросла на 2 базисных пункта - до 1,59% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился по сравнению с 10 февраля на 2 пункта и составил 79 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 3 базисных пункта - до 113,72% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 109,78% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 4,94% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 40 пунктов, до 104,72% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 пунктов, до 107,44% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,60% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдается плавный рост котировок большинства выпусков на фоне спроса мировых инвесторов на рисковые активы. При этом ситуация на нефтяных площадках и на рынке базовых активов (US Treasuries) не располагает к игре на повышение. В частности, мировые цены на нефть сегодня в течение практически всего дня находились в минусе, причем ближе к вечеру падение усилилось. Однако, несмотря на это, мы видим, что рубль продолжает укрепляться благодаря сохранившим свою привлекательность операциям carry trade. Таким образом, несмотря на негативные внешние факторы, спрос на российские активы у мировых инвесторов сохраняется", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов в понедельник, несмотря на позитивные данные и прогнозы в ежемесячном докладе ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены сигналами об увеличении объемов бурения и добычи нефти в США. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591 единицы, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК подешевели на 1,59% - до $55,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник снизились на 1,45% - до $53,08 за баррель.