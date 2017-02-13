Рубль немного повышается днем в понедельник, несмотря на умеренную коррекцию нефтяных цен

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в ходе дневных торгов понедельника, обновив минимумы с июля 2015 года; рубль немного повысился к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике снижения доллар опускался ниже отметки 58 руб./$1 - до 57,8425 руб./$1). Евро при этом стоил 61,79 руб./EUR1, снизившись на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,1 копейки, до 59,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 февраля на 78,38 копейки, до 58,06619 руб./$1, и понизил курс евро на 91,62 копейки, до 61,7662 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро в ходе дневной сессии 13 февраля, несмотря на небольшое снижение котировок "черного золота". Рубль демонстрирует устойчивость благодаря интересу участников торгов к операциям carry trade на фоне последних заявлений ЦБ РФ о приверженности относительно жесткой денежно-кредитной политики.

Участники нефтяных торгов фиксируют прибыль после бурного роста на прошлой неделе. После публикации ОПЕК данных мониторинга добычи нефти со стороны стран картеля, цены на нефть немного отыграли утренние потери, так как в январе страны - участницы картеля сократили добычу в объеме 75% от договоренностей. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 МСК снижались на 0,37% - до $56,49 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени теряли 0,3% стоимости - до $53,7 за баррель.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаила Поддубского, текущие значения по российской валюте вновь несколько превышают расчетные уровни, исходя из текущих нефтяных котировок, а разница, по его расчетам, составляет 1-1,5 руб./$1. Кроме того, отметил эксперт, на российском рынке сохраняется приток спекулятивного капитала, и в целом неделей ранее фонды, инвестирующие в Россию, сумели привлечь около $127 млн. "Таким образом, тенденция притока средств на российский рынок продолжается уже тринадцать недель подряд. Carry trade с рублевыми активами продолжает оказывать поддержку российскому рублю", - полагает он.

Согласно мнению ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, поддержку рублю могут оказывать операции кэрри-трейдеров. "Привлекательность carry trade выросла на фоне уменьшения вероятности снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года. После того, как уровень в 58,5 руб./$1 долларом США на бирже в Москве был успешно преодолен, курс американской валюты может закрепиться в интервале 58-58,5 руб./$1", - не исключает она.

По словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, внутренние условия для рубля выглядят также неплохо. "В середине недели стартует налоговый период февраля, который в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1,1 трлн рублей. С учетом мер Центробанка по абсорбированию ликвидности с денежного рынка, высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту", - считает он.

В свою очередь, аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина напоминает, что дальнейшая динамика рубля будет в существенной мере зависеть от нефти. "Если нефть сможет закрепиться на уровнях $56-57 за баррель или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми. Стоит отметить также, что аналитики Центробанка РФ в последнем обзоре пишут об исчерпании позитивного влияния курса рубля на инфляцию. По их мнению, дезинфляционный эффект от укрепления рубля близок к своему завершению. В этой связи мы опасаемся, что текущее укрепление рубля может быть временным, и далее в течение года мы увидим более слабый рубль", - считает она.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок поднялись на 3 базисных пункта (б.п.), составив 10,42% и 10,43% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного выросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,49% годовых, на срок 3 месяца - осталась неизменной на уровне 10,5% годовых, на 6 месяцев выросла на 1 б.п., до 10,5% годовых.

По словам аналитика Нордеа банка О.Лапшиной, объем ликвидности в банковской системе в первой половине дня в понедельник составил 2,7 трлн рублей, при том, что задолженность по "дорогим" видам кредитов находится на низком уровне.

В свою очередь, аналитики ИК "Велес Капитал" предположили, что текущая премия межбанковских ставок к уровню ключевой ставки, вероятно, полностью устраивает регулятор. Тем не менее, по мнению аналитиков, ЦБ РФ вряд ли будет спешить со снижением лимита по депозитным операциям, несмотря даже на стартующий в среду налоговый период. "Так, спрос банков на операции РЕПО с Федеральным казначейством держится на минимальных отметках (в пятницу из лимита в 300 млрд рублей банки привлекли лишь 29,8 млрд рублей), к тому же на неделе ведомство дополнительно проведет два депозитных аукциона с совокупным лимитом на 300 млрд рублей, что превышает объем погашения по старым депозитам (в течение недели банкам предстоит вернуть по депозитам Росказначейства лишь 40 млрд рублей). Иными словами, банки не испытывают текущих потребностей в ликвидности и имеют возможности для наращивания задолженности по бюджетным средствам. В этих условиях для ЦБ нет смысла сокращать объемы абсорбируемой ликвидности", - предполагают они.