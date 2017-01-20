На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи и валютные погашения - ИК "Велес Капитал"

"В середине дня американская валюта поднималась на максимуме выше 59,9 руб., используя рост индекса доллара к основным валютам на мировых площадках, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако впоследствии доллар был вынужден отступить, в том числе под влиянием цены на нефть, которая в течение дня росла более чем на 2%. В середине следующей недели банкам предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых отток ликвидности может превысить 700 млрд руб. Однако пока банки располагают необходимым запасом рублевых средств на корсчетах в ЦБ (свыше 1,9 трлн руб. на утро пятницы). Кроме того, нельзя исключать, что регулятор может снизить лимит на очередном депозитном аукционе, и в систему вернется часть ликвидности из 720 млрд руб., размещенных в ЦБ в минувший вторник. Также Федеральное казначейство проведет дополнительный аукцион РЕПО во вторник с лимитом 400 млрд руб. (помимо ежедневных аукционов и аукциона в следующую пятницу на 300 млрд руб., которым банки смогут рефинансировать средства, привлеченные от 13-го января). Одновременно в середине следующей недели кредитным организациям предстоит вернуть внушительный объем валютной ликвидности (порядка 6,5 млрд долл. по кредитам и депозитам ЦБ и Росказначейства соответственно). В результате, даже несмотря на крупные рублевые платежи, в ближайшие дни может усилиться спрос на валютную ликвидность, что поддержит доллар. При этом в понедельник на очередном одномесячном аукционе валютного РЕПО ЦБ, вероятно, вряд ли предложит более 2 млрд долл.".