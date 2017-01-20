Инаугурационная речь Трампа может расстроить доллар - eToro

Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер, что, по мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с нетерпением. EUR/USD в моменте пыталась дотянуться до отметки 1.07, но снова встретила оффера и откатилась. GBP/USD после неудачных попыток движения к 1.24 вернулась под 1.23, а USD/JPY продолжает осциллировать вокруг отметки 115.00, будучи не в состоянии определиться с четким вектором движения.

Участники рынка ждут, что на сей раз новый американский президент не ускользнет от темы своей будущей экономической политики, которой он даже не коснулся в рамках недавней пресс-конференции. Игроков будет интересовать, как Трамп расставит акценты в стремлении «вновь сделать Америку великой». Но мы вряд ли услышим конкретные цифры и сроки в отношении инициатив по увеличению расходов на инфраструктуру, фискального стимулирования и снижения налогов. И это может снова расстроить доллар.

Также фактором риска для USD является потенциальное упоминание республиканцем о переоцененности национальной валюты. На этой неделе доллару уже пришлось пережить подобный удар, и вполне вероятно, что подобного рода комментарий прозвучит в контексте китайского вопроса. Полагаем, в этом случае USD подвернется распродажам, но уже не таким активным, поскольку вероятность такого сценария отчасти уже заложена в цену.

"Что касается рисковых активов, включая фондовые площадки, здесь возможно ухудшение настроений в случае выраженной протекционистской риторики Трампа и жесткой позиции в отношении внешней политики в целом. В целом, во время выступления нового президента ожидаются эмоциональные колебания активов по всему спектру. В понедельник, после того, как игроки переварят посыл Трампа на выходных, движения будут более упорядоченными", - заключает эксперт eToro.