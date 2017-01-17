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17 января 2017 года 18:33
Доллар США будет укрепляться - Julius Baer
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид Коль. Недавние комментарии избранного президента о НАТО и ЕС также не внушили инвесторам уверенности. То же самое касается угрозы применить импортные пошлины в отношении производителей автомобилей, а также слухи о том, что у российской разведки имеется компрометирующий материал на Трампа. В то же время, по-прежнему отсутствуют детали по поводу инициатив Трампа, которые призваны поддержать экономический рост США, включая инфраструктурные проекты и налоговую реформу, которая, как обещается, снизит налоговую нагрузку на корпоративный сектор. Эти инициативы играют решающую роль для более агрессивной политики ФРС США по повышению ставки, и тем самым для дальнейшего укрепления доллара США. Текущие новости отодвигают на второй план факторы, поддерживающие американскую валюту. "В целом, вялые коммуникации избранного президента США ведут к существенной недооценке рынком предстоящего налогового импульса, в то время как политические риски и возможные геополитические последствия получают все больше внимания, - резюмирует эксперт. - Необходимо также учитывать вероятность того, что большая часть заявлений Дональда Трампа входит в переговорную стратегию для достижения более выгодных позиции США в различных сферах. Известные лица, назначенные на должности в администрации Трампа, в том числе будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон и будущий Министр обороны Джеймс Маттис, уже отклонились от неприятной геополитической риторики Трампа. Это поддерживает позицию, что реальная политика новой администрации окажется более безобидной, чем может показаться из заявлений Трампа. Таким образом, удар по аппетиту к риску, произошедший после недавних комментариев избранного президента США, будет временным. Мы считаем, что доллар США будет укрепляться".
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18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:23
Индекс ММВБ способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6... читать дальше
.18 января 2017 года 09:16
"Сегодня доллар/рубль, вероятно, будет консолидироваться в тесном диапазоне 59-60 руб., но в случае нового наплыва нефтяных "быков" не исключены попытки повторного тестирования минимумов под 59 руб. Впрочем, с учетом локальной перепроданности доллара пара вряд ли сможет задержаться под этим... читать дальше
.18 января 2017 года 09:09
"Среда в России начнется, скорее всего, в "плюсе". Целью роста по индексу ММВБ на сегодня видим район 2200-2210 пунктов. В следующие дни возможен выход к 2250-2300, где рекомендуем преимущественно спекулятивные продажи. Потенциальное снижение, вероятно, стоит выкупать в районе 2100-2150 пунктов. В... читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
осле довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 19:40
Рубль стабилен к евро и умеренно укрепляется к доллару во вторник вечером благодаря стабильной нефти
Москва. 17 января. Доллар США умеренно снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером во вторник; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной нефти и снижения доллара против мировых валют на рынке Forex. читать дальше
.17 января 2017 года 19:27
Москва. 17 января. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум более чем за 3 недели на фоне укрепления рубля и снижения доллара против фунта на заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о жестком сценарии Brexit. читать дальше
.17 января 2017 года 19:08
С начала 2017 года опасения по поводу роста ставок несколько ослабли, и доллар скорректировался к ключевым валютам - ИК "Велес Капитал"
"К концу рабочего дня во вторник доллар торговался на отметке 59,27 руб., то есть на 61 коп. дешевле уровня закрытия понедельника, а в течение дня на минимуме и вовсе опускался ниже 59 руб., - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Укреплению рубля способствовали как... читать дальше
.17 января 2017 года 18:36
Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник активно растут вслед за подъемом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефтью. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно, исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.17 января 2017 года 17:55
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Пара USD/RUB прочно закрепилась ниже отметки 60, EUR/RUB перешагнул вниз через 64. За счет каких факторов удается рублю столь мужественно удерживаться на плаву? "Во-первых,... читать дальше
.17 января 2017 года 17:29
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз по инфляции в России по итогам 2017 года до 3,9% с 4% и в среднем по году до 4,5% с 4,8%, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы понизили свой прогноз по инфляции в России в 2017 году и теперь полагаем, что ЦБ РФ достигнет своей цели... читать дальше
.17 января 2017 года 17:00
"Боковая динамика индекса ММВБ продолжается и, видимо, продлится до конца января. Сохраняется вероятность снижения до 2100 пунктов по индексу ММВБ. На новостях из Индонезии о снятии ограничений на экспорт никелесодержащей руды серьезно просели акции ГМК "Норильский Никель". Сам металл удерживает... читать дальше
.17 января 2017 года 16:33
мериканский доллар продолжил снижаться после трехдневных выходных в США без каких бы то ни было видимых причин, возможно, в ожидании инаугурации Трампа в пятницу, констатирует главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. Пара доллар/иена упала к новым локальным минимумам... читать дальше
.17 января 2017 года 16:18
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" на 5-12%, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), по... читать дальше
.17 января 2017 года 15:57
"Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,37% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и снижении недельной ставки до 10,46%. Это явно указывает на дефицит краткосрочной... читать дальше
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