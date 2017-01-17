Краткосрочные цели Brent - $54.5-56.5 за баррель - "Нордеа Банк"

"Нефтяной рынок накануне не продемонстрировал значительных изменений, снижение основных контрактов в пределах 0,5%. Определенным раздражителем стали заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и государства-производители вне картеля, скорее не пойдут на продление сроков соглашения о сокращении добычи нефти во второй половине года. Краткосрочный эффект негативный, с учетом того, что нарастающее предложение от прочих производителей и без того грозит отодвинуть сроки балансировки рынка. Однако и логика министра вполне очевидна – не следует чрезмерно облегчать жизнь конкурентам. Пока складывающийся информационный фон указывает на то, что нефть в т.ч. за счет вербальных интервенций будут стараться удержать в диапазоне $50-60/bbl. Сегодня доллар снижается, что может частично поддержать сырьевые активы. Фокус на выступление премьер-министра Великобритании (быть ли «жесткому» Brexit). При этом основной поток информации, способной существенно сказаться на рынках, стартует завтра – выступление главы ФРС, отчет ОПЕК. Краткосрочно Brent $54.5-56.5", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.