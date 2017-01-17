Ожидание IPO Детского мира благоприятно отразится на облигациях Системы - Газпромбанк

Ожидание увеличения "финансовой подушки" АФК "Система", благодаря продаже активов, должно благоприятно отразиться на настроениях держателей облигаций холдинга, считают аналитики Газпромбанка.

"IPO "Детского мира" - ожидаемое рынком событие. Эффект на компанию будет зависеть от оценки и объема вырученных средств. Тем не менее, учитывая тот факт, что публичное размещение "Детского мира" уже несколько лет стоит на повестке дня, начало процесса позитивно воспринимается инвесторами. Акции "Системы" отреагировали на новость 1%-м ростом, при этом бумага росла лучше рынка всю прошлую неделю. На наш взгляд, новость во многом уже отражена в цене акции. Мы не меняем нашу оценку "Системы" и ждем параметров размещения "Детского мира", - говорится в обзоре Газпромбанка.