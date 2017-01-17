Нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по запасам в США, заседанию Комитета по добыче и инаугурации президента США", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.