Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Аэрофлота и Лукойла - Алор Брокер

"Пока зарубежные торговые площадки отдыхают, отечественный фондовый рынок, воодушевившись растущими ценами на нефть, продолжает ползти вверх на малых объемах, - отмечает аналитик "Алор "Брокер" Алексей Антонов. - Крупные инвесторы уже закрыли позиции до следующего года, однако многочисленные спекулянты пытаются играть на отдельных ценных бумагах. Скорее всего, сегодня мы продолжим расти, индекс РТС поднимется еще на 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 60,7 рубля и 63,5 рубля соответственно. На динамику торгов могут повлиять данные по доверию потребителей в США, которые выйдут в 18:00 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Аэрофлота и Лукойла, цены которых находятся вблизи локальных максимумов. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Сургутнефтегаза (об. и пр.) и МТС, которые продолжают дешеветь".