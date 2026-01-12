.

ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Разрыв между пенсиями работающих и незанятых сокращается
С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,6% — выше уровня инфляции. В результате средний размер выплаты по старости в 2026 году достигнет 27 тыс. рублей. Обычно выплаты пожилым гражданам, продолжающим работать, были...
 
Рынок промышленной робототехники превысил 7,86 млрд руб.
Объем рынка промышленных роботов РФ в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб., увеличившись на 14%, следует из данных Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, с которым ознакомился "Коммерсант".....
 
Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос в 11 раз
2025 г. совокупный трафик публичных WiFi-сетей в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом до 13,8 млн ТБ, следует из анализа рынка, проведенного оператором Hot-WiFi. В 2024 г. совокупный трафик публичного WiFi составлял около...
 
12 января 2026 года 18:04

ЦБ РФ установил курс евро с 13 января в размере 91,9668 руб.

 0  
12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 91,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
НОВОСТИ
12 января 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,8%, индекс РТС упал на 1,6%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в красной зоне.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом, отыгрывая как заметно выросшие за последние три торговых дня мировые цены на нефть, так и некоторое локальное затишье...    читать дальше
12 января 2026 года 18:51
Скидки на российскую нефть в начале январе стабильны по сравнению с декабрем
Скидки на российскую нефть, как сорта Urals, так и ESPO, в первую неделю января остались почти на декабрьских уровнях, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, котировка Urals в российских западных портах по условиям FOB по...    читать дальше
12 января 2026 года 18:45
Сталепроизводители РФ в декабре увеличили экспорт по ж/д на 15% по сравнению с ноябрем
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в декабре 2025 года на экспорт по сети РЖД 2,28 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это почти на 15% выше ноябрьского показателя, который, как сообщалось, составлял 1,99 млн...    читать дальше
12 января 2026 года 18:39
Зерно из РФ в 2025 г. экспортировалось в более 100 стран
РФ по итогам 11 месяцев 2025 года сохранила лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок. Зерно и продукты его переработки экспортировались в более 100 стран мира, сообщает федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). Центр подтверждает...    читать дальше
12 января 2026 года 18:32
В прошлом году объем золота в ETF вырос на 801 т
Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по итогам 2025 года на фоне роста цен на золото прибавили рекордные $88,6 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует 801,2 тонны золота.

На конец года объем золота в ETF составил 4 тыс....
12 января 2026 года 18:25
Американский рынок акций снижается вслед за финсектором
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник на сообщениях, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск понизился на 0,54% и...    читать дальше
12 января 2026 года 18:16
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 января
ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11383,81 (+475,93) руб./грамм; на серебро - 197,94 (+10,23) руб./грамм; на платину - 5780,76 (+297,96) руб./грамм; на палладий - 4643,35 (+498,56) руб./грамм.

Это автоматическое...
12 января 2026 года 18:13
Объем торгов Мосбиржи в декабре вырос на 36,6%
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам декабря 2025 года увеличился на 36,6% по сравнению с декабрем 2024 года, до 194,4 трлн рублей со 142,3 трлн рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Объем торгов по итогам всего 2025 года вырос на 17%, до рекордных...    читать дальше
12 января 2026 года 18:06
Индекс МосБиржи просел ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник опустился ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с 9 декабря в условиях геополитической напряженности и затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского...    читать дальше
12 января 2026 года 18:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 78,7913 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 78,7913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,46 коп.

Это автоматическое сообщение.
12 января 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,28 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,66 коп. и составил 11,28 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,221 руб., максимальный - 11,3365 руб. Было заключено 22737 сделок. Объем торгов составил 18853,8 млн...
12 января 2026 года 17:53
За год рост пассажирских авиаперевозок в Китае составил 5,5%, грузовых - 13,3%
Пассажирские авиаперевозки в Китае в 2025 году увеличились на 5,5% и составили около 770 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации (CAAC). Общий объем грузовых и почтовых авиаперевозок достиг 10,17 млн тонн, что на 13,3% больше показателя за 2024 год.

Глава...    читать дальше
12 января 2026 года 17:46
Российские АЭС в 2025 г. увеличили производство электроэнергии на 1,3%
Российские АЭС в прошлом году увеличили производство электроэнергии на 1,3% по сравнению с 2024 г., до 218,35 млрд кВт.ч, сообщил "Росэнергоатом".

Годовое задание ФАС России в 215,34 млрд кВт.ч было выполнено досрочно - 29 декабря. На 2026 г. план ФАС составляет более...    читать дальше
12 января 2026 года 17:38
Россия за год на 4,4% сократила выпуск готового проката
Россия в 2025 году сократила выпуск готового проката на 4,4%, до 59,1 млн тонн. В декабре выпуск проката уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет".

Выпуск стали в прошлом...    читать дальше
12 января 2026 года 17:29
В 2025 г. продажи автомобилей Mercedes-Benz упали на 9,2%
Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz по итогам 2025 года уменьшились на 9,2% и составили 1,8 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

В Европе (страны Европейского союза, Великобритания, Швейцария и Норвегия) реализация машин снизилась на 1% - до 634,6 тыс. В том...    читать дальше


