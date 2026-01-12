ЦБ РФ установил курс евро с 13 января в размере 91,9668 руб.

12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 91,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп.

.

Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в красной зоне. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом, отыгрывая как заметно выросшие за последние три торговых дня мировые цены на нефть, так и некоторое локальное затишье... Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом, отыгрывая как заметно выросшие за последние три торговых дня мировые цены на нефть, так и некоторое локальное затишье... читать дальше

.

Скидки на российскую нефть, как сорта Urals, так и ESPO, в первую неделю января остались почти на декабрьских уровнях, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс". Так, котировка Urals в российских западных портах по условиям FOB по... Так, котировка Urals в российских западных портах по условиям FOB по... читать дальше

.

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в декабре 2025 года на экспорт по сети РЖД 2,28 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это почти на 15% выше ноябрьского показателя, который, как сообщалось, составлял 1,99 млн... читать дальше

.

РФ по итогам 11 месяцев 2025 года сохранила лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок. Зерно и продукты его переработки экспортировались в более 100 стран мира, сообщает федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). Центр подтверждает... читать дальше

.

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по итогам 2025 года на фоне роста цен на золото прибавили рекордные $88,6 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует 801,2 тонны золота. На конец года объем золота в ETF составил 4 тыс.... На конец года объем золота в ETF составил 4 тыс....

.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник на сообщениях, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск понизился на 0,54% и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:11 мск понизился на 0,54% и... читать дальше

.

ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11383,81 (+475,93) руб./грамм; на серебро - 197,94 (+10,23) руб./грамм; на платину - 5780,76 (+297,96) руб./грамм; на палладий - 4643,35 (+498,56) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам декабря 2025 года увеличился на 36,6% по сравнению с декабрем 2024 года, до 194,4 трлн рублей со 142,3 трлн рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Объем торгов по итогам всего 2025 года вырос на 17%, до рекордных... читать дальше

.

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник опустился ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с 9 декабря в условиях геополитической напряженности и затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 78,7913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 91,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,66 коп. и составил 11,28 руб. Минимальный курс юаня составил 11,221 руб., максимальный - 11,3365 руб. Было заключено 22737 сделок. Объем торгов составил 18853,8 млн... Минимальный курс юаня составил 11,221 руб., максимальный - 11,3365 руб. Было заключено 22737 сделок. Объем торгов составил 18853,8 млн...

.

Пассажирские авиаперевозки в Китае в 2025 году увеличились на 5,5% и составили около 770 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации (CAAC). Общий объем грузовых и почтовых авиаперевозок достиг 10,17 млн тонн, что на 13,3% больше показателя за 2024 год. Глава... Глава... читать дальше

.

Российские АЭС в прошлом году увеличили производство электроэнергии на 1,3% по сравнению с 2024 г., до 218,35 млрд кВт.ч, сообщил "Росэнергоатом". Годовое задание ФАС России в 215,34 млрд кВт.ч было выполнено досрочно - 29 декабря. На 2026 г. план ФАС составляет более... Годовое задание ФАС России в 215,34 млрд кВт.ч было выполнено досрочно - 29 декабря. На 2026 г. план ФАС составляет более... читать дальше

.

Россия в 2025 году сократила выпуск готового проката на 4,4%, до 59,1 млн тонн. В декабре выпуск проката уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". Выпуск стали в прошлом... Выпуск стали в прошлом... читать дальше

.

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz по итогам 2025 года уменьшились на 9,2% и составили 1,8 млн, сообщается в пресс-релизе компании. В Европе (страны Европейского союза, Великобритания, Швейцария и Норвегия) реализация машин снизилась на 1% - до 634,6 тыс. В том... В Европе (страны Европейского союза, Великобритания, Швейцария и Норвегия) реализация машин снизилась на 1% - до 634,6 тыс. В том... читать дальше

.