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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,43%
Рост потребительских цен в мае чуть ускорился до 0,43% после повышения на 0,4% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 9,88% с 10,23% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,28%
 
Инфляция в РФ в 2025 году может оказаться ниже 7%
Минэкономразвития РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом правительство ожидает дальнейшего смягчения ДКП "при наличии соответствующих...
 
Западные компании пересматривают отношение к вложениям в ВИЭ
Крупнейшие нефтегазовые компании за рубежом пересматривают отношение к вложениям в возобновляемую энергетику и переключаются на развитие традиционного добывающего бизнеса, что может говорить о начале нового цикла инвестирования в нефтяную сферу....
 
Приобретать жилье за наличные запретят
Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре. Это следует из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светлане...
 
17 июня 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew март 2025
15:30 Объемы розничных продаж в США февраль 2025
16:15 Промышленное производство в США февраль 2025
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
18:00 Товарные запасы на складах США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51168,456 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,404 млрд руб., или на...
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17 июня 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9145 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,50 коп. и составил 10,9145 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,853 руб., максимальный - 10,94 руб. Было заключено 96825 сделок. Объем торгов составил 84232,91 млн...
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17 июня 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,6-1,9%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,6-1,9% на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель) и в ожидании старта в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025)

В Азии во вторник наблюдалась...    читать дальше
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Chevron купила участки земли в США с запасами лития
Американская нефтегазовая Chevron Corp. заключила две сделки по покупке богатых литием земельных угодий на северо-востоке Техаса и юго-западе Арканзаса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она приобрела почти 125 тыс. акров (505 кв. километров) у TerraVolta...    читать дальше
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В Госдуме предложили расширить применение НДД на Дальнем Востоке и в Арктике
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил Минэнерго совместно с Минфином расширить применение налога на добавленный доход (НДД) при разработке трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов нефти и газа, а также ввести налоговые вычеты для...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:39
Как ЕС хочет заменить газ из РФ и заставить потенциальных "уклонистов" исполнять закон
Еврокомиссия, предлагающая полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, хочет заменить эти объемы сжиженным природным газом (СПГ) из других регионов - для этого может потребоваться строительство трубопроводов в ЕС, добычей планируемого к запуску...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:30
ИИ-стартап Маска xAI ведет переговоры о продаже акций на $4,3 млрд
Американский ИИ-стартап xAI Corp. Илона Маска ведет переговоры о привлечении $4,3 млрд за счет инвестиций в акционерный капитал, сообщило Bloomberg со ссылкой на информацию, предоставленную компанией инвесторам.

В начале июня, по данным агентства, стартап продал акции...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:22
Цены на нефть ускорили рост, Brent у $75,3 за баррель
Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за развитием ирано-израильского конфликта, опасаясь последствий его эскалации для поставок нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:16
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Латвийские порты в январе-мае 2025 года обработали 15,008 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в материалах министерства сообщения.

Перевалка сыпучих грузов составила 6,497 млн тонн (снижение на 15,2%), в том числе зерна и...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:08
ЦБ РФ предложил смягчить требования к составу портфелей пенсионных резервов НПФ с 2027 г.
Банк России подготовил проект указания, который направлен на расширение возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию средств пенсионных резервов.

Документ, опубликованный на сайте регулятора, в частности, разрешает размещение средств...    читать дальше
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17 июня 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9126 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,88 коп. и составил 10,9126 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8875 руб., максимальный - 10,935 руб. Было заключено 8056 сделок. Объем торгов составил 18355,64...
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17 июня 2025 года 17:50
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче "Домодедово" государству
Арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово", заявил журалистам участник процесса, пожелавший остаться...    читать дальше
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17 июня 2025 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8598,29 (-72,7) руб./грамм; на серебро - 92,05 (+0,99) руб./грамм; на платину - 3203,86 (+68,99) руб./грамм; на палладий - 2662,29 (-0,58) руб./грамм.

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17 июня 2025 года 17:28
Цены на уран в понедельник выросли до максимальных значений с конца 2024 г.
Цены на уран в понедельник подскочили на 10%, до $76 за фунт, после сообщения Sprott Physical Uranium Trust (крупнейший в мире урановый фонд) о покупке для нового фонда физического урана на сумму около $200 млн, сообщил Trading Economics.

Последний раз уран торговался в...    читать дальше
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17 июня 2025 года 17:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июня в размере 78,7135 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 78,7135 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,68 коп.

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17 июня 2025 года 17:25
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 90,7548 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 90,7548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,90 коп.

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