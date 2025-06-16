Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8937 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8155 руб., максимальный - 10,9225 руб. Было заключено 11880 сделок. Объем торгов составил 27913,12 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9015 руб. за юань.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,01 коп. и составил 10,8937 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51168,456 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,404 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,50 коп. и составил 10,9145 руб. Минимальный курс юаня составил 10,853 руб., максимальный - 10,94 руб. Было заключено 96825 сделок. Объем торгов составил 84232,91 млн... Минимальный курс юаня составил 10,853 руб., максимальный - 10,94 руб. Было заключено 96825 сделок. Объем торгов составил 84232,91 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,6-1,9% на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель) и в ожидании старта в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) В Азии во вторник наблюдалась... В Азии во вторник наблюдалась... читать дальше

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Американская нефтегазовая Chevron Corp. заключила две сделки по покупке богатых литием земельных угодий на северо-востоке Техаса и юго-западе Арканзаса. Как сообщается в пресс-релизе компании, она приобрела почти 125 тыс. акров (505 кв. километров) у TerraVolta... Как сообщается в пресс-релизе компании, она приобрела почти 125 тыс. акров (505 кв. километров) у TerraVolta... читать дальше

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Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил Минэнерго совместно с Минфином расширить применение налога на добавленный доход (НДД) при разработке трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов нефти и газа, а также ввести налоговые вычеты для... читать дальше

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Еврокомиссия, предлагающая полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, хочет заменить эти объемы сжиженным природным газом (СПГ) из других регионов - для этого может потребоваться строительство трубопроводов в ЕС, добычей планируемого к запуску... читать дальше

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Американский ИИ-стартап xAI Corp. Илона Маска ведет переговоры о привлечении $4,3 млрд за счет инвестиций в акционерный капитал, сообщило Bloomberg со ссылкой на информацию, предоставленную компанией инвесторам. В начале июня, по данным агентства, стартап продал акции... В начале июня, по данным агентства, стартап продал акции... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за развитием ирано-израильского конфликта, опасаясь последствий его эскалации для поставок нефти. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на... читать дальше

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Латвийские порты в январе-мае 2025 года обработали 15,008 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в материалах министерства сообщения. Перевалка сыпучих грузов составила 6,497 млн тонн (снижение на 15,2%), в том числе зерна и... Перевалка сыпучих грузов составила 6,497 млн тонн (снижение на 15,2%), в том числе зерна и... читать дальше

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Банк России подготовил проект указания, который направлен на расширение возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию средств пенсионных резервов. Документ, опубликованный на сайте регулятора, в частности, разрешает размещение средств... Документ, опубликованный на сайте регулятора, в частности, разрешает размещение средств... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,88 коп. и составил 10,9126 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8875 руб., максимальный - 10,935 руб. Было заключено 8056 сделок. Объем торгов составил 18355,64... Минимальный курс юаня составил 10,8875 руб., максимальный - 10,935 руб. Было заключено 8056 сделок. Объем торгов составил 18355,64...

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Арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово", заявил журалистам участник процесса, пожелавший остаться... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8598,29 (-72,7) руб./грамм; на серебро - 92,05 (+0,99) руб./грамм; на платину - 3203,86 (+68,99) руб./грамм; на палладий - 2662,29 (-0,58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цены на уран в понедельник подскочили на 10%, до $76 за фунт, после сообщения Sprott Physical Uranium Trust (крупнейший в мире урановый фонд) о покупке для нового фонда физического урана на сумму около $200 млн, сообщил Trading Economics. Последний раз уран торговался в... Последний раз уран торговался в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 78,7135 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 90,7548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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