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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9083 руб.
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13 июня 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9083 руб.

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13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 10,9083 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,894 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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