Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9083 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50926,414 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 569,380 млрд руб., или на...

.

.

.

.

.

.

.

Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая отложило одобрение сделки Synopsys Inc. по покупке поставщика решений для прикладного инженерного анализа Ansys на фоне торгового конфликта с США, пишет Financial Times со... читать дальше