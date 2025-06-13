Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9083 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,894 руб. за юань.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 10,9083 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50926,414 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 569,380 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 10,9083 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22... Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22...

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Прежде чем рассуждать, как будет осуществляться предложение Еврокомиссии (ЕК) по введению нового ограничения цены на нефть из РФ, если эту меру не поддержат США, надо дождаться итога саммита G7, считает официальный представитель ЕК Паула Пинью. "Что касается потолка... "Что касается потолка... читать дальше

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Рынок акций РФ растет вместе с нефтью, резко подорожавшей с утра из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины и... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта, по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих... В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,93 пункта (0,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2759,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2762,68 (+1,08%) пункта, минимальное - 2732,2... читать дальше

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Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая отложило одобрение сделки Synopsys Inc. по покупке поставщика решений для прикладного инженерного анализа Ansys на фоне торгового конфликта с США, пишет Financial Times со... читать дальше

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Цены на нефть активно растут днем в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану. В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской... В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,56 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2753,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2762,68 (+1,08%) пункта,... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по... Инвесторы оценивали новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по... читать дальше

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Предприниматели и госструктуры столицы на пекинской конференции заключили семь соглашений с китайскими партнёрами в сфере торговли, индустрии гостеприимства и просвещения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, 13 июня в столице КНР... читать дальше

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Рынок акций РФ днем в пятницу постепенно развивает восходящее движение вслед за резко подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent торгуется выше $75 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана; сдерживающим фактором... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,14 пункта (0,956%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2759,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2762,68 (+1,08%) пункта, минимальное - 2732,2... читать дальше

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Европейские рынки акций падают на торгах в пятницу, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил... читать дальше

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Госдума в среду приняла в 1-м чтении законопроект (N919131-80) с поправками в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающимися порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни. Поправками вносятся изменения в статьи... Поправками вносятся изменения в статьи... читать дальше

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