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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9504 руб.
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11 июня 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9504 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,19 коп. и составил 10,9504 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 11,043 руб. Было заключено 81742 сделки. Объем торгов составил 114870,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,96 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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