Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1583,9 млрд руб.

11 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 1583,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50357,034 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,508 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,19 коп. и составил 10,9504 руб. Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 11,043 руб. Было заключено 81742 сделки. Объем торгов составил 114870,26... Минимальный курс юаня составил 10,845 руб., максимальный - 11,043 руб. Было заключено 81742 сделки. Объем торгов составил 114870,26...

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Цены на телекоммуникационные услуги в мае выросли на 9% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Росстат в среду. По сравнению с апрелем 2025 года стоимость телеком-тарифов в мае снизилась на 0,32%. По сравнению с апрелем 2025 года стоимость телеком-тарифов в мае снизилась на 0,32%. За январь-май цены на услуги связи увеличились на... За январь-май цены на услуги связи увеличились на...

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Цены на картофель в РФ за неделю с 3 по 9 июня снизились на 0,02%, это произошло впервые с начала октября 2024 года, следует из данных Росстата. На другие овощи снижение цен было более существенным. Так, капуста подешевела на 5,4% (на 4,3% неделей ранее), помидоры - на... На другие овощи снижение цен было более существенным. Так, капуста подешевела на 5,4% (на 4,3% неделей ранее), помидоры - на... читать дальше

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Цены на яйца в РФ с 3 по 9 июня снизились на 2,1%, сообщил Росстат в среду. Темпы падения ускорились. Неделей ранее они составляли 1,7%. Темпы падения ускорились. Неделей ранее они составляли 1,7%. Наметилось снижение цен на свинину, которая подешевела на 0,01%, неделей ранее был зафиксировано рост на 0,2%. Баранина... Наметилось снижение цен на свинину, которая подешевела на 0,01%, неделей ранее был зафиксировано рост на 0,2%. Баранина... читать дальше

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Цены на овощи "борщевого набора", за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли в РФ двузначными темпами. Как сообщил Росстат в среду, больше всего подорожала свекла - на 19,3%, сместив с лидирующего места капусту. Цены на морковь выросли на 18,1%, лук -... Как сообщил Росстат в среду, больше всего подорожала свекла - на 19,3%, сместив с лидирующего места капусту. Цены на морковь выросли на 18,1%, лук -... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня выросли на 0,07% после повышения на 0,11% с 27 мая по 2 июня и на 0,09% с 20 по 26 мая, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 9 июня выросли на 2,70% (общая инфляция за этот период составила... По отношению к началу года цены к 9 июня выросли на 2,70% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Уровень бедности населения в I квартале 2025 года снизился до 8,1%, сообщил в среду Росстат. По сравнению с I кварталом 2024 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,5 п.п., или на 2,1 млн человек (до 11,9 млн человек с 14,0 млн... По сравнению с I кварталом 2024 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,5 п.п., или на 2,1 млн человек (до 11,9 млн человек с 14,0 млн... читать дальше

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Росстат в среду опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 мая. Инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. Инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года -... С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и новых санкционных угроз Запада. Причем... читать дальше

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Товарооборот между Россией за первый квартал 2025 года вырос на 3%, доля национальных валют во взаимных расчетах превысила в этом году 95%, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в среду в Минске. "Взаимный товарооборот стабильно растёт из года в год - за 2024-й он... "Взаимный товарооборот стабильно растёт из года в год - за 2024-й он... читать дальше

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Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, увеличила квартальные дивиденды на $0,1 (7%), до $1,51 на акцию. Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды будут выплачены 20 августа акционерам из... Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды будут выплачены 20 августа акционерам из... читать дальше

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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об уточнении положений Градостроительного и Жилищного кодексов РФ в части защиты жилищных прав граждан при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), затрагивающий города федерального... читать дальше

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Добыча нефти в Казахстане в мае 2025 года составила 1,76 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global. На май квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,486 млн б/с. На май квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,486 млн б/с. Таким образом, согласно данным S&P Global, Казахстан в мае превысил квоту... Таким образом, согласно данным S&P Global, Казахстан в мае превысил квоту... читать дальше

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Рискованные реструктуризации в первом квартале 2025 года выросли на 0,3 трлн руб., до 2,7 трлн руб., говорится в обзоре банковского сектора ЦБ. Доля таких реструктуризаций выросла с 3% до 3,4%, что регулятор расценивает как невысокий уровень. Они покрыты резервами либо... Доля таких реструктуризаций выросла с 3% до 3,4%, что регулятор расценивает как невысокий уровень. Они покрыты резервами либо... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования, а также увеличению средств компаний и населения в российских банках на 2025 год, следует из аналитического обзора регулятора. Банк России в 2025 году по-прежнему прогнозирует умеренный рост... Банк России в 2025 году по-прежнему прогнозирует умеренный рост... читать дальше

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