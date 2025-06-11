Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4950,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2921,81 млрд руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июня составили по Российской Федерации 4950,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4712,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5078,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4859,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 июня составили 2921,81 млрд руб. против 2884,45698 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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