Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2135,9 млрд руб.

10 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2135,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50161,526 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 581,976 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,48 коп. и составил 10,8885 руб. Минимальный курс юаня составил 10,78 руб., максимальный - 10,9245 руб. Было заключено 87322 сделки. Объем торгов составил 87529,14 млн... Минимальный курс юаня составил 10,78 руб., максимальный - 10,9245 руб. Было заключено 87322 сделки. Объем торгов составил 87529,14 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением по индексу МосБиржи и умеренным ростом индекс РТС. Покупатели сокращали позиции после июньского заседания ЦБ РФ с жестким сигналом о дальнейшей монетарной политике, новых санкционных угроз Запада, а также на фоне опасений затягивания... читать дальше

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Сбор плодов и ягод в промышленных садах России в 2030 году вырастет до 3,025 млн тонн, следует из презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова, представленной им на выставке "Сады России" в... читать дальше

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Розничное кредитование в мае с поправкой на сезонность, по оперативным данным, ускорилось, прирост корпоративного кредитования был ниже показателей марта и апреля, говорится в очередном выпуске комментария ЦБ по денежно-кредитным условиям. Оперативные данные... Оперативные данные... читать дальше

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сферы, которые ЕС намерен отразить в 18-м пакете санкций против РФ: нефтеналивные суда и банковские транзакции. "Мы добавляем сегодня 77 дополнительных судов, входящих в "теневой" флот России. Речь о судах, цель которых -... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост на фоне оптимизма по поводу американо-китайских переговоров, проходящих в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник во вторник дал положительную оценку торговым переговорам Вашингтона и Пекина. "Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю,... Министр торговли США Говард Латник во вторник дал положительную оценку торговым переговорам Вашингтона и Пекина. "Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю,... читать дальше

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Методика установления предельного роста цен на отели во время проведения крупных форумов готова, но вопрос ее применения является дискуссионным, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский журналистам, отметив, что вернуться к дискуссии... читать дальше

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Банк Латвии понизил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) на текущий год с ранее предполагавшихся 2,1% до 1,2%, говорится в сообщении Центробанка страны. ЦБ также понизил прогноз роста ВВП на 2026 год с 3% до 2,8%, на 2027 год - с 3,3% до 3,2%. При этом... При этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,62 коп. и составил 10,8941 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8275 руб., максимальный - 10,947 руб. Было заключено 24024 сделки. Объем торгов составил 29473,41... Минимальный курс юаня составил 10,8275 руб., максимальный - 10,947 руб. Было заключено 24024 сделки. Объем торгов составил 29473,41...

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Индия стремится расширить число направлений импорта нефти за счет наращивания поставок из стран, не входящих в ОПЕК, однако эта диверсификация вряд ли повлияет на срочные контракты с поставщиками из стран Ближнего Востока, заявил директор по переработке и маркетингу Федерации... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) ожидает роста мировой экономики на 2,3% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году, говорится в июньском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ ухудшил прогнозы увеличения мирового ВВП: в январе ожидался рост на 2,7% как в этом, так и в... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8388,06 (-111,54) руб./грамм; на серебро - 91,61 (-0,48) руб./грамм; на платину - 3027,41 (+57,55) руб./грамм; на палладий - 2701,42 (+80,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 78,6003 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 89,7918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-974 на 17 млрд 113,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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