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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2699,1 млрд руб.
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09 июня 2025 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2699,1 млрд руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 2699,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2373,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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