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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 79,1703 руб., евро - 90,3954 руб.
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07 июня 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 79,1703 руб., евро - 90,3954 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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