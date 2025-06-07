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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 79,1703 руб., евро - 90,3954 руб.
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07 июня 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 79,1703 руб., евро - 90,3954 руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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