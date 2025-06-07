ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июня в размере 79,1703 руб., евро - 90,3954 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.

7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп.

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Московский фонд реновации жилой застройки по итогам торгов в мае определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья по реновации на шести площадках комплексного развития территорий (КРТ) в трех округах города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... читать дальше

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Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником. "Уважаемые работники и ветераны лёгкой промышленности! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Лёгкая промышленность – один... читать дальше

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Правительство РФ утвердило распоряжение о ежегодном проведении международного чемпионата по алгоритмическому программированию "РуКод". "С 2025 года международный чемпионат по алгоритмическому программированию "РуКод" получит международный статус и будет проводиться ежегодно.... читать дальше

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На следующей неделе россиян ждет три рабочих дня. А в праздничные выходные дни с 12 по 15 июня можно отправиться в короткое путешествие. В топ-10 направлений - лидеров спроса: Турция (32,7% - доля от общего объема продаж), Россия (28,1%), Египет (11,6%), Абхазия (6,8%), ОАЭ... читать дальше

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Совет директоров ПАО "РусГидро" предложил акционерам компании два варианта распределения прибыли по итогам 2024 г.: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 руб. на акцию, говорится в материалах компании к годовому общему собранию. Как говорится в пояснениях к... Как говорится в пояснениях к... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина. "День социального работника – ещё один повод выразить признательность и глубокую благодарность тем, кто оказывает помощь оказавшимся в... "День социального работника – ещё один повод выразить признательность и глубокую благодарность тем, кто оказывает помощь оказавшимся в... читать дальше

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Пентагон и Американское космическое агентство (NASA) в течение прошлой недели пытались убедить компании, конкурирующие со SpaceX Илона Маска, производить альтернативные космические аппараты и ракеты, сообщает The Washington Post. Газета пишет, что на фоне ухудшения... Газета пишет, что на фоне ухудшения... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о Российско-Сербской стратегической программе экономического сотрудничества на 2025 - 2030 годы. "Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными... "Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с...

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Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на человека жителям Курской области, вынужденным покинуть свое место проживания. Распоряжение от 5 июня подписано. Документ опубликован в субботу на сайте кабинета... читать дальше

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Почти 3,5 тыс. жителей 123 старых домов заключили договоры на комфортные квартиры в рамках реновации в мае, сообщила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьёва. "Больше всего правообладателей жилья по программе реновации в последний месяц... "Больше всего правообладателей жилья по программе реновации в последний месяц... читать дальше

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Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала своё представительство в России. Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных... Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперимент будет проводиться на... Эксперимент будет проводиться на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в этой африканской стране. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Дополнительные инструменты пополнения капитала ВЭБа могут потребовать регуляторных изменений, чтобы госкорпорация стала "более прозрачной" для ЦБ, диалог на эту тему сейчас идет, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам,... читать дальше

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UBS Group AG подтвердил озвученный ранее план выплат акционерам на 2025 год после публикации правительством Швейцарии проекта банковской реформы, которая потребует от него существенного увеличения резервов. Как говорится в сообщении банка, он по-прежнему намерен... Как говорится в сообщении банка, он по-прежнему намерен... читать дальше

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