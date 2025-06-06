Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9943 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,007 руб. за юань.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,36 коп. и составил 10,9943 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,36 коп. и составил 10,9943 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64... Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за закрытия позиций игроками, не получившими ожидаемого смягчения риторики от Банка России, который снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), но не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике... читать дальше

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Укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 21% до... читать дальше

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Правительство РФ предлагает сократить финансирование национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" на текущий год, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "Стартовал у нас проект по транспортной... "Стартовал у нас проект по транспортной... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU -Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке в диапазоне от 2 до 3,5 процентного пункта ип.п.), сообщили в пресс-службе кредитной организации. Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским... Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 10,9822 руб. Минимальный курс юаня составил 10,885 руб., максимальный - 11,0515 руб. Было заключено 17518 сделок. Объем торгов составил 35040,27... Минимальный курс юаня составил 10,885 руб., максимальный - 11,0515 руб. Было заключено 17518 сделок. Объем торгов составил 35040,27...

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Японская Mazda отзывает более 171 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Речь идет о... Речь идет о... читать дальше

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Уолл-стрит растет на данных по рынку труда, S&P 500 превысил 6000 пунктов впервые с февраля (версия 2) (расширенная версия)на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. S&P 500 поднялся... (расширенная версия)на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. S&P 500 поднялся... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 09.06 по 15.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8589,65 (+30,12) руб./грамм; на серебро - 91,11 (+3,72) руб./грамм; на платину - 2886,46 (+141,49) руб./грамм; на палладий - 2581,02 (+37,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-972 на 25 млрд 925,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В понедельник, 9 июня, в Германии, Франции праздник - Троицын день. В четверг, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. В четверг, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. . . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 139 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле... Согласно пересмотренным данным, в апреле... читать дальше

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бъем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2025 года увеличился на $108 млн, или на 0,02%, до $680,379 млрд с $680,271 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ. В январе-мае 2025 года резервы выросли на $71,311 млрд, или на 11,7%, с $609,068 млрд на 1... читать дальше

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