06 июня 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.06 по 15.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|11.06.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|февраль 2025
|11.06.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|12.06.2025
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|январь 2025
|12.06.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|12.06.2025
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|февраль 2025
|12.06.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|13.06.2025
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|13.06.2025
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|январь 2025
|13.06.2025
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
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06 июня 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,36 коп. и составил 10,9943 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64...
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06 июня 2025 года 19:03
Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за закрытия позиций игроками, не получившими ожидаемого смягчения риторики от Банка России, который снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), но не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике... читать дальше
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06 июня 2025 года 18:44
Укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 21% до... читать дальше
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06 июня 2025 года 18:21
Правительство РФ предлагает сократить финансирование национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" на текущий год, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Стартовал у нас проект по транспортной... читать дальше
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06 июня 2025 года 18:11
6 июня. FINMARKET.RU -Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке в диапазоне от 2 до 3,5 процентного пункта ип.п.), сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским... читать дальше
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06 июня 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 10,9822 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,885 руб., максимальный - 11,0515 руб. Было заключено 17518 сделок. Объем торгов составил 35040,27...
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06 июня 2025 года 17:41
Японская Mazda отзывает более 171 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).
Речь идет о... читать дальше
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06 июня 2025 года 17:27
Уолл-стрит растет на данных по рынку труда, S&P 500 превысил 6000 пунктов впервые с февраля (версия 2)
(расширенная версия)на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. S&P 500 поднялся... читать дальше
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06 июня 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 09.06 по 15.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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06 июня 2025 года 17:14
ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8589,65 (+30,12) руб./грамм; на серебро - 91,11 (+3,72) руб./грамм; на платину - 2886,46 (+141,49) руб./грамм; на палладий - 2581,02 (+37,02) руб./грамм.
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06 июня 2025 года 17:13
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-972 на 25 млрд 925,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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06 июня 2025 года 17:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.
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06 июня 2025 года 17:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп.
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06 июня 2025 года 17:00
В понедельник, 9 июня, в Германии, Франции праздник - Троицын день.
В четверг, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации.
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06 июня 2025 года 16:45
Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 139 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в апреле... читать дальше
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06 июня 2025 года 16:36
бъем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2025 года увеличился на $108 млн, или на 0,02%, до $680,379 млрд с $680,271 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ. В январе-мае 2025 года резервы выросли на $71,311 млрд, или на 11,7%, с $609,068 млрд на 1... читать дальше
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