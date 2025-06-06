Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2373,4 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2373,4 млрд руб.

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ООО "Архбум тиссью групп" (АТГ, "дочка" АО "Архангельский ЦБК") ввело в эксплуатацию вторую очередь завода в Калужской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия. Объем инвестиций в производство составил 12,5 млрд рублей. Благодаря запуску второй... Объем инвестиций в производство составил 12,5 млрд рублей. Благодаря запуску второй... читать дальше

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В апреле 2025 года средний срок POS-кредитов (товарных кредитов) кредитов составил 14,7 месяцев, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,5% (или на 1,4 месяца) (в марте 2025 года - 13,3 месяцев). При этом данный показатель растет второй месяц подряд после почти... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-972 объемом 100 млрд рублей по цене 99,835% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,11% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,11% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. планирует до конца текущего года закрыть производственное предприятие в городе Кариега (ЮАР), говорится в сообщении компании. Это приведет к сокращению 900 рабочих мест. Данное предприятие входит в... Данное предприятие входит в... читать дальше

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Британская финтех-компания Wise заявила о переходе на двойной листинг. При этом первичный листинг будет перенесен в США с Лондонской фондовой биржи (LSE), где у компании будет вторичный листинг, говорится в годовой отчетности Wise. При этом первичный листинг будет перенесен в США с Лондонской фондовой биржи (LSE), где у компании будет вторичный листинг, говорится в годовой отчетности Wise. "Это позволит акциям Wise... "Это позволит акциям Wise... читать дальше

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Цены на британскую жилую недвижимость в мае выросли на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля прошлого года, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. В помесячном выражении цены снизились на 0,4%, тогда как опрошенные Trading Economics... В помесячном выражении цены снизились на 0,4%, тогда как опрошенные Trading Economics... читать дальше

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Госкомпания Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) подписала не менее 9 новых соглашений с иностранными нефтяными компаниями для поддержания объемов добычи, падающих после сворачивания операций Chevron Corp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и внутренние... читать дальше

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Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с ЦБ РФ и ГК "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3-5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения восьми атомных плавучих энергоблоков для зарубежного... читать дальше

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Росприроднадзор обеспечил в прошлом году поступление почти 32,5 млрд руб. в российский бюджет, что почти на треть больше, чем ожидалось, сообщил вчера вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии ведомства в День эколога. "Вице-премьер отметил, что в 2024 году... "Вице-премьер отметил, что в 2024 году... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2373,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-973 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 4892,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4671,7 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 5,3% по сравнению с мартом - до 629 млн евро, говорится в отчете Федерального статуправления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце упал на 22,6% м/м - до 87,2 млн евро. Апрельский экспорт в Россию был на 9,3%... Апрельский экспорт в Россию был на 9,3%... читать дальше

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области смогут сохранить прежние налоговые условия - 0% и 10% по налогу на прибыль - несмотря на общее повышение ставки до 25%, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму группой сенаторов. Документ (№936458-8)... читать дальше

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Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии на 1 июня 2025 года снова обновили рекорд и достигли $11 млрд 158 млн против $8 млрд 922,6 млн на начало года, сообщил Нацбанк республики. До этого рекордный уровень ЗВР сложился на 1 мая текущего года - $10,94... До этого рекордный уровень ЗВР сложился на 1 мая текущего года - $10,94... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,53 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2869,14 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,98 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,98 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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