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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1272 руб., курс евро - в размере 90,6635 руб.
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06 июня 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1272 руб., курс евро - в размере 90,6635 руб.
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6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 79,1272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 90,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,27 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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