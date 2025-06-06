ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1272 руб., курс евро - в размере 90,6635 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 90,6635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,27 коп.

6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 79,1272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,47 коп.

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Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на человека жителям Курской области, вынужденным покинуть свое место проживания. Распоряжение от 5 июня подписано. Документ опубликован в субботу на сайте кабинета... читать дальше

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Почти 3,5 тыс. жителей 123 старых домов заключили договоры на комфортные квартиры в рамках реновации в мае, сообщила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьёва. "Больше всего правообладателей жилья по программе реновации в последний месяц... "Больше всего правообладателей жилья по программе реновации в последний месяц... читать дальше

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Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала своё представительство в России. Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных... Аккредитация действовавшего с 2000 года в Москве представительства прекращена с 5 июня, сообщается в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперимент будет проводиться на... Эксперимент будет проводиться на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в этой африканской стране. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Дополнительные инструменты пополнения капитала ВЭБа могут потребовать регуляторных изменений, чтобы госкорпорация стала "более прозрачной" для ЦБ, диалог на эту тему сейчас идет, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам,... читать дальше

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UBS Group AG подтвердил озвученный ранее план выплат акционерам на 2025 год после публикации правительством Швейцарии проекта банковской реформы, которая потребует от него существенного увеличения резервов. Как говорится в сообщении банка, он по-прежнему намерен... Как говорится в сообщении банка, он по-прежнему намерен... читать дальше

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"Сургутнефтегаз" в 2024 году прирастил запасы нефти на 56,3 млн тонн, ресурсы - на 19,1 млн тонн, сообщается в годовом отчете компании. "В результате проведения комплексных работ по освоению ресурсов ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году осуществлен прирост запасов нефти в... "В результате проведения комплексных работ по освоению ресурсов ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году осуществлен прирост запасов нефти в... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.), несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за май. Трамп неоднократно публиковал посты с... Трамп неоднократно публиковал посты с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 79,1703 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 90,3954 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52515,070 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 62,435 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,36 коп. и составил 10,9943 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64... Минимальный курс юаня составил 10,9005 руб., максимальный - 11,072 руб. Была заключена 74651 сделка. Объем торгов составил 102047,64...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за закрытия позиций игроками, не получившими ожидаемого смягчения риторики от Банка России, который снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), но не дал направленного сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике... читать дальше

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Укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 21% до... читать дальше

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Правительство РФ предлагает сократить финансирование национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" на текущий год, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "Стартовал у нас проект по транспортной... "Стартовал у нас проект по транспортной... читать дальше

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6 июня. FINMARKET.RU -Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке в диапазоне от 2 до 3,5 процентного пункта ип.п.), сообщили в пресс-службе кредитной организации. Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским... Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским... читать дальше

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