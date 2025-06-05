ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 79,1272 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 79,1272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,47 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52577,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,969 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,97 коп. и составил 11,0179 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9655 руб., максимальный - 11,05 руб. Было заключено 77909 сделок. Объем торгов составил 74958 млн... Минимальный курс юаня составил 10,9655 руб., максимальный - 11,05 руб. Было заключено 77909 сделок. Объем торгов составил 74958 млн...

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Доходность американских государственных облигаций растет в четверг на новостях о разговоре лидеров США и Китая. Доходность 10-летних US Treasuries к 18:19 мск увеличилась на 3,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,391% годовых. Показатель для 30-летних бумаг повысился... Доходность 10-летних US Treasuries к 18:19 мск увеличилась на 3,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,391% годовых. Показатель для 30-летних бумаг повысился... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после утреннего роста на сохраняющихся ожиданиях возможного смягчения риторики ЦБ РФ после заседания в пятницу, при этом у инвесторов остаются опасения относительно затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг... читать дальше

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Развитие технологий искусственного интеллекта требует единых международных стандартов безопасности и этики, поскольку ИИ уже активно используется как частными компаниями, так и в управлении государственными ресурсами, включая подготовку федерального бюджета РФ, заявил первый... читать дальше

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Общие сборы страховщиков ОСАГО в I квартале 2025 года увеличились на 1,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 73,9 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России, опубликованным в четверг. Одновременно общие выплаты по договорам "автогражданки"... Одновременно общие выплаты по договорам "автогражданки"... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам привел к положительному результату. "Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.... "Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.... читать дальше

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Цены на нефть ускорили подъем вечером в четверг на новостях о разговоре лидеров США и Китая. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:47 МСК повысилась на $0,97 (1,5%), до $65,83 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:47 МСК повысилась на $0,97 (1,5%), до $65,83 за баррель. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Внешний долг (по срочным заимствованиям) банковского сектора Азербайджана в 2024 году вырос на 23,3% - до $619 млн, говорится в годовом отчете Центрального банка страны, опубликованном в четверг. По данным ЦБА, доля внешнего долга в структуре обязательств банковской... По данным ЦБА, доля внешнего долга в структуре обязательств банковской... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,47 коп. и составил 11,0138 руб. Минимальный курс юаня составил 10,985 руб., максимальный - 11,044 руб. Было заключено 14469 сделок. Объем торгов составил 25176,25... Минимальный курс юаня составил 10,985 руб., максимальный - 11,044 руб. Было заключено 14469 сделок. Объем торгов составил 25176,25...

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Компания Anglo American Plс, контролирующая De Beers, готовится начать официальную процедуру продажи алмазодобытчика, получив признаки заинтересованности от потенциальных покупателей, среди которых два бывших CEO De Beers, сообщает агентство Bloomberg. Брюс Кливер и... Брюс Кливер и... читать дальше

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Объем страховых взносов по договорам автокаско в I квартале 2025 года снизился на 2,4% к уровню I квартала 2024 года - до 69,6 млрд рублей. Сокращение показателя "произошло после длительного периода быстрого роста, впервые со II квартала 2020 года", отмечает Банк России в... читать дальше

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Фьючеры на серебро активно дорожают в четверг, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в начале 2012 года, пишет CNBC. Июльские фьючерсы на серебро на бирже Comex выросли в цене к 17:16 МСК на 4%, до $36,02 за унцию. С начала года серебро подорожало почти на... Июльские фьючерсы на серебро на бирже Comex выросли в цене к 17:16 МСК на 4%, до $36,02 за унцию. С начала года серебро подорожало почти на... читать дальше

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Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства, который позволит инвесторам перенести сроки ввода в эксплуатацию или вовсе отказаться от реализации отобранных ранее по ДПМ объектов возобновляемой энергетики. Соответствующий документ размещен на сайте... Соответствующий документ размещен на сайте... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8559,53 (+142,91) руб./грамм; на серебро - 87,39 (+0,95) руб./грамм; на платину - 2744,97 (+74,67) руб./грамм; на палладий - 2544 (+7,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 79,1272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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