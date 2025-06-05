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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 79,1272 руб.
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05 июня 2025 года 17:28
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 79,1272 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 79,1272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,47 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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