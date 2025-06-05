05 июня 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|февраль 2025
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|январь 2025
|10:50
|Промышленное производство во Франции
|январь 2025
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2025
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|январь 2025
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|январь 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2024
Это автоматическое сообщение.
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05 июня 2025 года 14:23
Депутаты парламента Словакии одобрили резолюцию об отмене санкций в отношении России, сообщают в четверг словацкие СМИ.
Голосование состоялось по предложению правящей Словацкой национальной партии (СНП), однако на нем отсутствовали представители оппозиции - из 75... читать дальше
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05 июня 2025 года 14:14
Доля отечественного тихого вина в структуре розничных продаж РФ в 2024 году составила 64,8% (31,1 млн декалитров), доля игристых вин - 32,9% (15,8 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль по итогам анализа винодельческого рынка РФ.
Доля наименований российской... читать дальше
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05 июня 2025 года 14:03
Продажи легковых автомобилей в Великобритании в мае увеличились на 1,6% в годовом выражении после сокращения более чем на 10% месяцем ранее.
Как говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было зарегистрировано... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:52
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,1%.
Индекс... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:44
Потребительские цены в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле выросли на 4,2% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.
Это минимальные темпы подъема с июля 2021 года.
Ослабление инфляции в... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:19
Минцифры РФ завершает подготовку законопроекта, предусматривающего меры поддержки АО "Почта России", планирует в ближайшее время внести его в Госдуму, сообщил министер Максут Шадаев.
"У нас комплексный законопроект будет представлен, он в завершающей стадии подготовки,... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,1 пункта (0,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2848,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2855,09 (+0,65%) пункта, минимальное... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в четверг, рынок ждет решений Европейского центрального банка (ЕЦБ).
ЕЦБ проводит очередное заседание, по итогам которого, как ожидается, опустит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение станет восьмым... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:07
Заложенного ранее запаса прочности строительной отрасли при текущей ставке ЦБ хватит до конца этого года, заявил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Я считаю, у нас запас прочности есть до конца года. Если ставка будет продолжать (быть такой высокой) и источников... читать дальше
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05 июня 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,43/95,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
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05 июня 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,42/84,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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05 июня 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,85/81,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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05 июня 2025 года 13:00
Правоохранители начали приостанавливать оказание услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"МВД России предупреждает о блокировке номеров абонентов, которые сдают... читать дальше
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05 июня 2025 года 12:52
Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании заявило об ошибке в расчете апрельских данных о динамике потребительских цен, из-за которой показатель инфляции был завышен на 0,1 процентного пункта.
Таким образом, потребительские цены в стране в апреле... читать дальше
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05 июня 2025 года 12:45
Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в первом полугодии 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 3%, сократив выручку на 4%.
Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся в марте,... читать дальше
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05 июня 2025 года 12:37
О введении четырехдневной рабочей недели в настоящее время заявляют 1% российских компаний и организаций, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Результаты исследования, опубликованные в четверг, показывают, что данный режим работы... читать дальше
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