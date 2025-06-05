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Депутаты парламента Словакии одобрили резолюцию об отмене санкций в отношении России, сообщают в четверг словацкие СМИ. Голосование состоялось по предложению правящей Словацкой национальной партии (СНП), однако на нем отсутствовали представители оппозиции - из 75... Голосование состоялось по предложению правящей Словацкой национальной партии (СНП), однако на нем отсутствовали представители оппозиции - из 75... читать дальше

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Доля отечественного тихого вина в структуре розничных продаж РФ в 2024 году составила 64,8% (31,1 млн декалитров), доля игристых вин - 32,9% (15,8 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль по итогам анализа винодельческого рынка РФ. Доля наименований российской... Доля наименований российской... читать дальше

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Продажи легковых автомобилей в Великобритании в мае увеличились на 1,6% в годовом выражении после сокращения более чем на 10% месяцем ранее. Как говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было зарегистрировано... Как говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было зарегистрировано... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Индекс... Индекс... читать дальше

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Потребительские цены в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле выросли на 4,2% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц. Это минимальные темпы подъема с июля 2021 года. Это минимальные темпы подъема с июля 2021 года. Ослабление инфляции в... Ослабление инфляции в... читать дальше

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Минцифры РФ завершает подготовку законопроекта, предусматривающего меры поддержки АО "Почта России", планирует в ближайшее время внести его в Госдуму, сообщил министер Максут Шадаев. "У нас комплексный законопроект будет представлен, он в завершающей стадии подготовки,... "У нас комплексный законопроект будет представлен, он в завершающей стадии подготовки,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,1 пункта (0,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2848,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2855,09 (+0,65%) пункта, минимальное... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в четверг, рынок ждет решений Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ проводит очередное заседание, по итогам которого, как ожидается, опустит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение станет восьмым... ЕЦБ проводит очередное заседание, по итогам которого, как ожидается, опустит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение станет восьмым... читать дальше

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Заложенного ранее запаса прочности строительной отрасли при текущей ставке ЦБ хватит до конца этого года, заявил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Я считаю, у нас запас прочности есть до конца года. Если ставка будет продолжать (быть такой высокой) и источников... "Я считаю, у нас запас прочности есть до конца года. Если ставка будет продолжать (быть такой высокой) и источников... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,43/95,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,42/84,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,85/81,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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Правоохранители начали приостанавливать оказание услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "МВД России предупреждает о блокировке номеров абонентов, которые сдают... "МВД России предупреждает о блокировке номеров абонентов, которые сдают... читать дальше

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Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании заявило об ошибке в расчете апрельских данных о динамике потребительских цен, из-за которой показатель инфляции был завышен на 0,1 процентного пункта. Таким образом, потребительские цены в стране в апреле... Таким образом, потребительские цены в стране в апреле... читать дальше

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Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в первом полугодии 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 3%, сократив выручку на 4%. Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся в марте,... Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся в марте,... читать дальше

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О введении четырехдневной рабочей недели в настоящее время заявляют 1% российских компаний и организаций, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные в четверг, показывают, что данный режим работы... Результаты исследования, опубликованные в четверг, показывают, что данный режим работы... читать дальше

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