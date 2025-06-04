.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 5 июня в размере 89,3108 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле выросло на 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5% после повышения на 0,8% в марте, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались немного лучше ожиданий экономистов, ожидавших повышение на 1,3%
 
ЦБ следует повысить таргет по инфляции с 4% до 7%, считают в ЦМАКП
Заместитель гендиректора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает, что ЦБ следует повысить таргет по...
 
В России появится стандарт общественного капитала бизнеса
Российские компании смогут подтвердить свою социальную пользу при помощи новых критериев анализа их деятельности. В России появится стандарт общественного капитала бизнеса. Соответствующий проект постановления правительства готовит к утверждению...
 
ВЭБ привлекут к экспертизе ГЧП-проектов
Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью выше 3 млрд руб. будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ. Минэкономики завершает работу над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки инициатив в сфере ГЧП - проект постановления правительства,...
 
04 июня 2025 года 17:31

ЦБ РФ установил курс евро с 5 июня в размере 89,3108 руб.

 0  
4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 89,3108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,59 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 июня выросла на 0,99% и составила 52567,536 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52567,536 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 515,485 млрд руб., или на...
.
04 июня 2025 года 19:39
Рост цен на бензин в РФ с 27 мая по 2 июня составил 0,11%
Потребительские цены на бензин в России с 27 мая по 2 июня выросли на 0,11% после повышения на 0,09% с 20 по 26 мая и с 13 по 19 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 2 июня выросли на 2,70% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:35
Цены производителей на бензин в РФ в апреле повысились на 2,2% после снижения на 1% в марте
Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2025 года перешли к росту после снижения в предыдущие шесть месяцев, поднявшись на 2,2% относительно марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого цены производителей на бензин снижались на 1,0% в...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:29
Рост зарплат в РФ в реальном выражении в марте замедлился до 0,1%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2025 года составил 0,1% в годовом выражении после повышения на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщалось, в целом за 2024 год...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:26
Безработица в РФ в апреле сохранилась на минимальном уровне в 2,3%
Безработица в России в апреле 2025 года осталась уровне 2,3%, достигнутом в марте и соответствующем историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов, опубликованных Федеральной службой госстатистики (Росстат).

Ранее в...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:23
Рост инвестиций в основной капитал в РФ в 1-м квартале составил 8,7%
Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2025 года выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2025 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 989,5 млрд...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:17
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в апреле вырос на 2,0%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2025 года вырос на 2,0% в годовом выражении после роста на 0,9% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Во...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9082 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,55 коп. и составил 10,9082 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,843 руб., максимальный - 11,0825 руб. Было заключено 80052 сделки. Объем торгов составил 120500,26...
.
04 июня 2025 года 19:14
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 1-м квартале выросла на 4,2%
Предприятия РФ в 1-м квартале 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 6 трлн 897,9 млрд рублей, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В том числе в марте...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:10
Рост оборота розничной торговли РФ в апреле ускорился до 1,9%
Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%. Темпы роста показателя ускорились: в марте он...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 19:04
Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня составила 0,05%
Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года -...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,1-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом. Иинвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора. Индекс МосБиржи протестировал днем отметку 2870 пунктов, после чего сдал назад в район 2850 пунктов;

В Азии в...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:49
Бюджетное управление Конгресса понизило оценку роста госдолга США
Предлагаемая президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа увеличит государственный долг страны примерно на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Более ранняя оценка CBO предполагала, что законопроект...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:38
ММК оценивает объем инвестиций в проект по созданию цеха литейно-кузнечной продукции в 21,4 млрд руб.
Группа ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) оценивает объем инвестиций в проект по созданию цеха литейно-кузнечной продукции (ЦЛКП, строится на базе входящего в группу ООО "Механоремонтный комплекс", МРК) в 21,4 млрд рублей, сообщила компания со ссылкой на...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:16
Путин поручил правительству уделять особое внимание поддержке интернета
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ уделять особое внимание поддержке интернета, иначе сложно будет обеспечить функционирование национального мессенджера.

"Хочу сказать, о чем попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича (вице-премьер - глава аппарата...    читать дальше
.
04 июня 2025 года 18:07
Индекс активности в сфере услуг США в мае упал до 49,9 пункта, аналитики прогнозировали повышение
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.