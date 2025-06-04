ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 78,5025 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 78,5025 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52567,536 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 515,485 млрд руб., или на...

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Потребительские цены на бензин в России с 27 мая по 2 июня выросли на 0,11% после повышения на 0,09% с 20 по 26 мая и с 13 по 19 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 2 июня выросли на 2,70% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2025 года перешли к росту после снижения в предыдущие шесть месяцев, поднявшись на 2,2% относительно марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены производителей на бензин снижались на 1,0% в... До этого цены производителей на бензин снижались на 1,0% в... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2025 года составил 0,1% в годовом выражении после повышения на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в целом за 2024 год... Как сообщалось, в целом за 2024 год... читать дальше

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Безработица в России в апреле 2025 года осталась уровне 2,3%, достигнутом в марте и соответствующем историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов, опубликованных Федеральной службой госстатистики (Росстат). Ранее в... Ранее в... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2025 года выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2025 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 989,5 млрд... В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2025 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 989,5 млрд... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2025 года вырос на 2,0% в годовом выражении после роста на 0,9% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Во... Во... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,55 коп. и составил 10,9082 руб. Минимальный курс юаня составил 10,843 руб., максимальный - 11,0825 руб. Было заключено 80052 сделки. Объем торгов составил 120500,26... Минимальный курс юаня составил 10,843 руб., максимальный - 11,0825 руб. Было заключено 80052 сделки. Объем торгов составил 120500,26...

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Предприятия РФ в 1-м квартале 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 6 трлн 897,9 млрд рублей, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в марте... В том числе в марте... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%. Темпы роста показателя ускорились: в марте он... читать дальше

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Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом. Иинвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора. Индекс МосБиржи протестировал днем отметку 2870 пунктов, после чего сдал назад в район 2850 пунктов; В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Предлагаемая президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа увеличит государственный долг страны примерно на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO). Более ранняя оценка CBO предполагала, что законопроект... Более ранняя оценка CBO предполагала, что законопроект... читать дальше

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Группа ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) оценивает объем инвестиций в проект по созданию цеха литейно-кузнечной продукции (ЦЛКП, строится на базе входящего в группу ООО "Механоремонтный комплекс", МРК) в 21,4 млрд рублей, сообщила компания со ссылкой на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ уделять особое внимание поддержке интернета, иначе сложно будет обеспечить функционирование национального мессенджера. "Хочу сказать, о чем попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича (вице-премьер - глава аппарата... "Хочу сказать, о чем попросить Григоренко Дмитрия Юрьевича (вице-премьер - глава аппарата... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading... читать дальше

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