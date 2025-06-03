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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 78,8549 руб.
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03 июня 2025 года 17:25

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 78,8549 руб.

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3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 78,8549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,36 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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