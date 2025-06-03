ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июня в размере 78,8549 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 78,8549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,36 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52052,052 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 772,004 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,92 коп. и составил 10,9137 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8795 руб., максимальный - 10,949 руб. Было заключено 56300 сделок. Объем торгов составил 77590,21... Минимальный курс юаня составил 10,8795 руб., максимальный - 10,949 руб. Было заключено 56300 сделок. Объем торгов составил 77590,21...

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Российский фондовый рынок завершил вторник в зеленой зоне. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок начал снижением на фоне неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Некоторую поддержку котировкам российских акций оказывал рост... читать дальше

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Производство вина и игристых вин в Севастополе по итогам 2024 года составило 30,25 млн бутылок, что на 29,6% превышает показатель 2023 года, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам представления в Законодательном собрании региона во вторник отчета о результатах... читать дальше

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ГК "Солар" ("дочка" ПАО "Ростелеком" в сфере инфорбезопасности) не отказывается от своих амбиций на рынке M&A, в ближайшее время планирует подписать предварительные соглашения по трем сделкам, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Игорь Ляпунов. "Наши... "Наши... читать дальше

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Власти Швейцарии расширили ограничительные меры в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов, сообщает во вторник правительство этой страны. В сообщении федерального департамента по экономическим... В сообщении федерального департамента по экономическим... читать дальше

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ГК "Солар" ("дочка" ПАО "Ростелеком" в сфере инфорбезопасности) ожидает по итогам 2025 года роста выручки на 20-25%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Ляпунов на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По его словам,... По его словам,... читать дальше

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Vodafone Group Plc и CK Hutchison завершили сделку по объединению своих телекоммуникационных активов в Великобритании, создав крупнейшего оператора мобильной связи в стране. Сделка по объединению британского бизнеса Vodafone UK с Three UK (подразделением китайской CK... Сделка по объединению британского бизнеса Vodafone UK с Three UK (подразделением китайской CK... читать дальше

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Подъем нефтяных котировок вечером во вторник усилился. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск повысилась на $1,09 (1,69%), до $65,72 за баррель. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск повысилась на $1,09 (1,69%), до $65,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной... Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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Портфель "зеленых", адаптационных и ESG-кредитов российских банков к началу 2025 года составил 7 трлн рублей. Такие экспертные оценки представила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая на мероприятии, посвященном новой стратегии устойчивого развития... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,14 коп. и составил 10,9069 руб. Минимальный курс юаня составил 10,873 руб., максимальный - 10,947 руб. Было заключено 17367 сделок. Объем торгов составил 32863,6 млн... Минимальный курс юаня составил 10,873 руб., максимальный - 10,947 руб. Было заключено 17367 сделок. Объем торгов составил 32863,6 млн...

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Урожай картофеля в Белоруссии в этом году планируется на уровне 1 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов. "С учетом фермеров, которые занимаются выращиванием картофеля, мы планируем получить в этом году около 1 млн тонн... "С учетом фермеров, которые занимаются выращиванием картофеля, мы планируем получить в этом году около 1 млн тонн... читать дальше

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Нужно ужесточить наказание за выдачу фиктивных сертификатов соответствия стандартам качества товаров и услуг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается сертификации, лицензирования, мне кажется надо существенно ужесточить контроль - здесь и... "Что касается сертификации, лицензирования, мне кажется надо существенно ужесточить контроль - здесь и... читать дальше

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Правительство Нидерландов уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы, заявил во вторник премьер-министр страны Дик Схооф. "Мы обсудили ситуацию в Совете министров и пришли к выводу, что с уходом Партии свободы в Палате представителей... "Мы обсудили ситуацию в Совете министров и пришли к выводу, что с уходом Партии свободы в Палате представителей... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8545,92 (+207,71) руб./грамм; на серебро - 84,28 (+0,12) руб./грамм; на платину - 2656,93 (-67,74) руб./грамм; на палладий - 2504,82 (+52,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 89,9267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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