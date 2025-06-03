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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Это ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на...
 
03 июня 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Данные по безработице в еврозоне январь 2025
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне февраль 2025
18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США февраль 2025
18:00 Объем промышленных заказов в США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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Во Франции в мае был зарегистрирован 721 новый электромобиль производства Tesla, что втрое ниже показателя за тот же месяц прошлого года (почти 2,2 тыс. машин), сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

Это минимальный объем с июля 2022...    читать дальше
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Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд...    читать дальше
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03 июня 2025 года 08:27
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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 87 рублей на акцию, сообщила компания. Это почти вдвое ниже раскрытой в феврале рекомендации (171 рубль на акцию). Компания уточняла, что раскрыла максимально возможный размер выплат, а акционерам...    читать дальше
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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением на фоне неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Некоторую поддержку котировкам российских акций оказывает рост мировых рынков капитала, в том числе цен на...    читать дальше
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