Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9429 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,88 руб., максимальный - 10,979 руб. Было заключено 45815 сделок. Объем торгов составил 63360,79 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,89 руб. за юань.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,11 коп. и составил 10,9429 руб.

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Потребности в инвестициях в сферу нефтедобычи в мире до 2050 года оцениваются в $17,4 трлн, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Углеводороды по-прежнему составляют 80% сегодняшнего энергетического баланса, как было и в 1980-х годах. (...) Сегодня мир из года в год... "Углеводороды по-прежнему составляют 80% сегодняшнего энергетического баланса, как было и в 1980-х годах. (...) Сегодня мир из года в год... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 4780,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4595,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Доллар США умеренно укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-970 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных и используются мошенниками для кражи персональных данных граждан. "С 4 июня 2025 года в России начнётся реализация пилотного проекта по... "С 4 июня 2025 года в России начнётся реализация пилотного проекта по... читать дальше

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Во Франции в мае был зарегистрирован 721 новый электромобиль производства Tesla, что втрое ниже показателя за тот же месяц прошлого года (почти 2,2 тыс. машин), сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile. Это минимальный объем с июля 2022... Это минимальный объем с июля 2022... читать дальше

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ЦБ РФ планирует увеличить размер годового лимита для приобретения ЦФА российскими физическими лицами с 600 тыс. руб. до 1 млн руб., соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора. Согласно пояснительной записке, увеличение лимита обусловлено "текущим... Согласно пояснительной записке, увеличение лимита обусловлено "текущим... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют позитивную динамику, несмотря на слабые статданные. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с президентскими выборами. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с президентскими выборами. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 мск вырос на... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 мск вырос на... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в январе-апреле произвели 4,483 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле в годовом выражении производство выросло на 0,9%, до 1,167 млн... читать дальше

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Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд... Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 9,92 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 30,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих... Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих... читать дальше

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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 87 рублей на акцию, сообщила компания. Это почти вдвое ниже раскрытой в феврале рекомендации (171 рубль на акцию). Компания уточняла, что раскрыла максимально возможный размер выплат, а акционерам... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник преимущественно в минусе на внешнеторговых новостях. Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в... Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением на фоне неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Некоторую поддержку котировкам российских акций оказывает рост мировых рынков капитала, в том числе цен на... читать дальше

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