ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 78,6171 руб., евро - 89,2512 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 89,2512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп.

31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 78,6171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,01 коп.

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Россия и Бахрейн планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма в рамках ПМЭФ-2025, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с министром туризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи. Российская делегация во главе с... Российская делегация во главе с... читать дальше

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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей. "В детях - наша сила и наше будущее. Мы стараемся окружить их заботой, сделать всё необходимое, чтобы каждый день приносил радость, уверенность и новые возможности. Развиваем в городе систему, в... читать дальше

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Двусторонние отношения обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. "В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы двусторонних отношений и регионального развития", - сообщили в пресс-службе правительства... читать дальше

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Разрабатываемый правительством РФ второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством будет включать меры уголовной и административной ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение... "Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение... читать дальше

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Россия и Китай ведут переговоры об упрощении въезда для туристических групп, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития РФ, отвечая на вопрос о том, когда станет доступен безвиз для групп от трех человек. Финальную редакцию документа планируется согласовать в июне 2025 года,... читать дальше

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Строительство ветроэнергетической установки мощностью 43,2 МВт и солнечной электростанции мощностью 5 МВт началось в провинции Герат, сообщили в пресс-центре Национальной энергетической компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS). "Проект по выработке... "Проект по выработке... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне повышена в 1,6 раза, до 7 тыс. 119,8 рубля за тонну с 4,5 тыс. рублей в мае. Пошлина на подсолнечный шрот выросла до 1 тыс. 244,1 рубля с 943,6 рубля за тонну. Расчет пошлин представил Минсельхоз. Индикативные цены,... Индикативные цены,... читать дальше

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Для координации процесса направления на переработку строительных отходов в столице действует цифровой контроль за их перемещением, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, на предстоящей конференции "Цифровая индустрия... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 78,6171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 89,2512 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 89,2512 руб. По сравнению с...

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Казахстан внес на рассмотрение Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики предложение по существенному изменению подходов к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, сообщила в пятницу... читать дальше

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Подписание партнерских соглашений Евразийского экономического союза с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией состоится в конце июня в Минске, сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Павел Утюпин. "Для Республики Беларусь большая честь, что подписание... читать дальше

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Представители Японии и США договорились встретиться еще раз для обсуждения пошлин перед саммитом G7, который должен пройти 15 - 17 июня в Канаде. После встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником министр по... После встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником министр по... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "негативным" прогнозом, сообщило агентство. В сообщении отмечается, что рейтинг "BB" поддерживается высоким уровнем... В сообщении отмечается, что рейтинг "BB" поддерживается высоким уровнем... читать дальше

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Белоруссия с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров от 30 мая 2025 года N299 официально опубликовано на Национальном правовом... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%. "Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25%... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 4 июня составит 1 тыс. 023,5 рубля против 1 тыс. 365,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Снижение составляет 25%. Снижение составляет 25%. Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 506,1 рубля с... Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 506,1 рубля с... читать дальше

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