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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 78,6171 руб., евро - 89,2512 руб.
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31 мая 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 78,6171 руб., евро - 89,2512 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 78,6171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 89,2512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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