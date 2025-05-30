Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2764,9 млрд руб.

30 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2764,9 млрд руб.

.

International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз роста мировых поставок смартфонов по итогам 2025 года до 0,6% с февральской оценки 2,3%. Как говорится в пресс-релизе IDC, причинами пересмотра прогноза стали высокая общая неопределенность, волатильность ситуации с... Как говорится в пресс-релизе IDC, причинами пересмотра прогноза стали высокая общая неопределенность, волатильность ситуации с... читать дальше

.

Поставки газа "Газпромом" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигли 100 млрд кубометров, сообщила российская компания. "По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного... "По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам сессии в пятницу, инвесторы оценивали большой массив статданных и следили за судебными решениями относительно внешнеторговых пошлин в США. Как сообщалось, в среду Федеральный суд... Как сообщалось, в среду Федеральный суд... читать дальше

.

Пекин согласился обсудить с Токио условия для возобновления импорта японских морепродуктов, от которого Китай отказался после старта сброса воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает сегодня агентство "Киодо" со ссылкой на японские... читать дальше

.

Экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) составит 53 млн тонн, в том числе около 44,5 млн тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу со ссылкой на прогнозы Минсельхоза. "В сезоне 2023/24 на внешние... "В сезоне 2023/24 на внешние... читать дальше

.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - и объединение их функционала в едином приложении.... читать дальше

.

Австрийская OMV подписала и закрыла соглашение о продаже своей 5-процентной доли в концессии Ghasha, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC. Согласно сообщению OMV, сумма денежного вознаграждения составляет $594 млн за вычетом $100... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи развернулся после утреннего снижения и ушел в плюс. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,16 пункта (1,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2829,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2833,01... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 30 апреля по 30 мая) - 84,5144 руб. за доллар, максимальное значение - 87,3082 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,56 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,49/95,07 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,91/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80/81,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают европейские статданные и новости корпоративного сектора. Также участники рынка следят за противостоянием администрации президента США Дональда Трампа и противниками импортных пошлин,... читать дальше

.

Глава центрального банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта считает, что возможности Европейского центрального банка (ЕЦБ) для дальнейшего снижения процентных ставок ограничены, и ему придется придерживаться прагматичного и гибкого подхода при принятии непростых... читать дальше

.

Японская Nippon Steel намерена инвестировать 869 млрд иен ($6 млрд) в расширение мощностей по выплавке стали в Японии с фокусом на более экологичные технологии. Инвестиции будут направлены на модернизацию трех металлургических заводов в Японии. На них будут установлены... Инвестиции будут направлены на модернизацию трех металлургических заводов в Японии. На них будут установлены... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала чистая прибыль инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") по МСФО сократилась на 42% и составила 4,7 млрд рублей против 8,1 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый... Общий доход от операционной деятельности и финансовый... читать дальше

.