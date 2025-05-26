ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 90,4644 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 90,4644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,63 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49854,404 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1131,559 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,95 коп. и составил 11,0813 руб. Минимальный курс юаня составил 11,035 руб., максимальный - 11,107 руб. Было заключено 51340 сделок. Объем торгов составил 69422,75 млн... Минимальный курс юаня составил 11,035 руб., максимальный - 11,107 руб. Было заключено 51340 сделок. Объем торгов составил 69422,75 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением на 2,5% на фоне сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса регулирования конфликта вокруг Украины, опасений новых антироссийских санкций США, а также на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $65 за... читать дальше

.

Снижение нефтегазовых доходов делает невозможным финансирование мероприятий по повышению надежности регионального электросетевого комплекса за счет дополнительных поступлений от экспорта углеводородов, сообщает комитет Госдумы по энергетике в заключении на проект поправок к... читать дальше

.

Банк "Зенит" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в размере 114 млн рублей против 239 млн рублей чистой прибыли в аналогичном периоде прошлого года, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО. "Зенит" в январе-марте восстановил... "Зенит" в январе-марте восстановил... читать дальше

.

Правительство РФ может усилить контроль за исполнением госкомпаниями норм закупочного законодательства по импортозамещению, ввести штрафы за их неисполнение. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Минэкономразвития и Минфину в ходе встречи с представителями... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Вымпелком" рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. В прошлом году "Вымпелком" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму около 78 млрд рублей (по 1,521 тыс. рублей на обыкновенную акцию и... В прошлом году "Вымпелком" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму около 78 млрд рублей (по 1,521 тыс. рублей на обыкновенную акцию и... читать дальше

.

Цены на нефть слабо растут вечером в понедельник, получая поддержку от новостей об отсрочке введения в США повышенных пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Июльские контракты на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск подорожали на $0,1 (0,15%) от уровня... Июльские контракты на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск подорожали на $0,1 (0,15%) от уровня... читать дальше

.

Непоследовательная политика президента США Дональда Трампа создает "отличную возможность" для усиления международной роли евро, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Это позволило бы валютному блоку получать больше тех привилегий,... Это позволило бы валютному блоку получать больше тех привилегий,... читать дальше

.

Совет директоров "Русснефти" по итогам заседания 23 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов за 2024 год на привилегированные акции, говорится в сообщении компании. Дивиденды по обыкновенным акциям СД рекомендовал не... Дивиденды по обыкновенным акциям СД рекомендовал не... читать дальше

.

Использование отечественного программного обеспечения во всех секторах экономики России будет увеличиваться, это вопрос обеспечения национальной безопасности, заявил президент Владимир Путин. "Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в... "Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в... читать дальше

.

Электрометаллурги не будут уплачивать акциз на сталь за апрель из-за низких цен на металл, заявил министр финансов Антон Силуанов в ответ на просьбу бизнеса о послаблениях для производителей электростали. "Ситуация в апреле сложилась такая, что акциз не должен... "Ситуация в апреле сложилась такая, что акциз не должен... читать дальше

.

ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8560,82 (+144,72) руб./грамм; на серебро - 84,76 (+0,89) руб./грамм; на платину - 2776,22 (-1,81) руб./грамм; на палладий - 2540,6 (-81,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 90,4644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,6588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,93 коп. и составил 11,0752 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0355 руб., максимальный - 11,101 руб. Было заключено 11392 сделки. Объем торгов составил 26312,83... Минимальный курс юаня составил 11,0355 руб., максимальный - 11,101 руб. Было заключено 11392 сделки. Объем торгов составил 26312,83...

.