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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,6588 руб.
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26 мая 2025 года 18:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 79,6588 руб.

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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,6588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,20 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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