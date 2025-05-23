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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0559 руб.
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23 мая 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0559 руб.

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23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,36 коп. и составил 11,0559 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9965 руб., максимальный - 11,111 руб. Было заключено 24684 сделки. Объем торгов составил 22680,11 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0265 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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