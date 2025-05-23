Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 мая

23 мая. FINMARKET.RU -РФ с 24 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8416,1 (-42,75) руб./грамм; на серебро - 83,87 (-1,14) руб./грамм; на платину - 2778,03 (+50,4) руб./грамм; на палладий - 2621,7 (+6,87) руб./грамм.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,99 коп. и составил 11,0718 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0125 руб., максимальный - 11,129 руб. Было заключено 42120 сделок. Объем торгов составил 66877,24... Минимальный курс юаня составил 11,0125 руб., максимальный - 11,129 руб. Было заключено 42120 сделок. Объем торгов составил 66877,24...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением на негативных сигналах с мировых фондовых площадок и на опасениях длительного процесса урегулирования украинского конфликта, Индекс МосБиржи откатился в район 2770 пунктов. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... читать дальше

.

Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который существенно повышает размер административного штрафа для должностных и юридических лиц за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора. Проект... Проект... читать дальше

.

Онлайн-продажи цифровых товаров в Китае в первые четыре месяца года увеличились на 8,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли страны. В том числе реализация "умных" роботов в январе-апреле подскочила на 87,6%, систем "умного" дома - на 16%. В департаменте... В департаменте... читать дальше

.

Портфель заказов на российскую военную технику составляет десятки миллиардов долларов, нужно и дальше активно наращивать объемы экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный... "Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный... читать дальше

.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в прошлом году, в целом, выполнили свои обязательства перед иностранными клиентами, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства, в целом, выполнили", - сказал... "В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства, в целом, выполнили", - сказал...

.

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, продолжит углублять взаимодействие с китайскими рынками капитала и лучше обслуживать международные компании в контексте ведения бизнеса в Китае, а китайские компании - в контексте развития за рубежом, заявил глава... читать дальше

.

Цены на нефть вновь повышаются, восстановив потери, понесенные ранее после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50%. "Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные... "Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,36 коп. и составил 11,0559 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9965 руб., максимальный - 11,111 руб. Было заключено 24684 сделки. Объем торгов составил 22680,11... Минимальный курс юаня составил 10,9965 руб., максимальный - 11,111 руб. Было заключено 24684 сделки. Объем торгов составил 22680,11...

.

Продажи новых домов в США в апреле увеличились на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 743 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В марте было реализовано 670 тыс. домов, а не 724 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

.

Объем российского рынка решений для защиты электронной почты вырос к настоящему времени до 6-7 млрд рублей, его рост замедлился до общемировых 8%, заявила "Интерфаксу" менеджер продуктового маркетинга Positive Technologies (ПАО "Группа Позитив") Елена Полякова в кулуарах... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 26.05 по 01.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" в первом квартале текущего года составила 40,4 млрд рублей, что на 14,4% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 12,6% - до 305 млрд рублей, а себестоимость продукции выросла с 182,5 млрд руб. до 266... Выручка увеличилась на 12,6% - до 305 млрд рублей, а себестоимость продукции выросла с 182,5 млрд руб. до 266... читать дальше

.

ЦБ РФ с 24 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8416,1 (-42,75) руб./грамм; на серебро - 83,87 (-1,14) руб./грамм; на платину - 2778,03 (+50,4) руб./грамм; на палладий - 2621,7 (+6,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 79,7108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.