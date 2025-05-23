Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2333 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2333 млрд руб.

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Микрофинансовые организации (МФО) в 1-м квартале 2025 года сократили выдачу займов на 1% - до 497 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Регулятор объяснил эту динамику удлинением сроков займов и удорожанием отдельных их категорий из-за моратория на ограничение... Регулятор объяснил эту динамику удлинением сроков займов и удорожанием отдельных их категорий из-за моратория на ограничение... читать дальше

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3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-962 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8333% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,32% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,32% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня о необходимости остановить реализацию планов ЕС по отказу от энергоносителей из России. "Нам нужно постараться и положить конец этому украинскому стремлению полностью запретить российский газ в Европе. Нам надо... "Нам нужно постараться и положить конец этому украинскому стремлению полностью запретить российский газ в Европе. Нам надо... читать дальше

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"Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) открыл новый сборочный корпус, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия объекта. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода, проектная мощность нового корпуса - более 5,5 тыс. автомобилей... Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода, проектная мощность нового корпуса - более 5,5 тыс. автомобилей... читать дальше

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Сокращение рабочих мест, объявленное ранее японским автопроизводителем Nissan в рамках реструктуризации компании, обойдется в 60 млрд иен ($418 млн) в этом финансовом году, который начался в апреле. Оценка расходов была представлена главным финансовым директором... Оценка расходов была представлена главным финансовым директором... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2333 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-963 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 5130,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4892,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Объем выданных в РФ автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в апреле 2025 года составил 100,6 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,0% (или почти в 2 раза) (в апреле 2024 года - 197,4 млрд руб.). По сравнению с... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин через неделю проведет совещание по ситуации в угольной отрасли. "Я хотел бы ещё одну тему поднять здесь, очень важно, на сегодняшний день, в частности на Восточном полигоне (РЖД), обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий.... "Я хотел бы ещё одну тему поднять здесь, очень важно, на сегодняшний день, в частности на Восточном полигоне (РЖД), обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий.... читать дальше

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Ужесточение западных санкций против "Совкомфлота" и его судов создало "дополнительные коммерческие и операционные сложности", сообщила компания в отчетности за первый квартал 2025 года. Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части... Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 16 мая 18174,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 7 мая денежная база в России равнялась 18153,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 20,8 млрд рублей. На 7 мая денежная база в России равнялась 18153,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 20,8 млрд рублей. Денежная... Денежная... читать дальше

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Компания "Объединенные пивоварни", один из ведущих производителей пива в РФ, в рамках переформатирования бренд-портфеля планирует в этом году увеличить долю премиальных торговых марок в выручке до 40% с 30% в прошлом году. "Прогнозируем, что в 2025 году выручка от пяти... "Прогнозируем, что в 2025 году выручка от пяти... читать дальше

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ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2025 года получило 2,021 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 18,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 31,8% - до 20,851 млрд рублей. Выручка выросла на 31,8% - до 20,851 млрд рублей. Операционная... Операционная... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Газпром" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство подчеркивает, что кредитный рейтинг ПАО "Газпром" присваивается в соответствии с... Агентство подчеркивает, что кредитный рейтинг ПАО "Газпром" присваивается в соответствии с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,55 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,61 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,33 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,33 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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