Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5130,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2985,92 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 5130,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4892,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5120,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4885,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 мая составили 2985,92 млрд руб. против 2976,24833 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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