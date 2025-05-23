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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Бизнес столкнулся с падением спроса и продаж
Большинство предпринимателей (70%) ощутили в 1-м квартале 2025 г. сокращение спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки. Это следует из результатов мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им....
 
Почему подешевела бытовая техника
Бытовая техника в России в апреле-мае 2025-го по сравнению с первыми месяцами года подешевела на 10-20%. О заметном снижении цен на бытовую технику "Известиям" рассказали ее продавцы. Цены с января к маю текущего года упали на 4-12% в зависимости от...
 
Коммерческим компаниям придется платить за данные ИЭП
Для коммерческих компаний вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства (ИЭП). В Минцифры отмечают, что оплачивать услуги будут только компании в рамках коммерческого взаимодействия. Участники рынка полагают, что...
 
23 мая 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение ВВП Германии IV квартал 2024
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
23 мая 2025 года 11:55
В 1-м квартале МФО снизили выдачу займов на 1%
Микрофинансовые организации (МФО) в 1-м квартале 2025 года сократили выдачу займов на 1% - до 497 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор объяснил эту динамику удлинением сроков займов и удорожанием отдельных их категорий из-за моратория на ограничение...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:50
ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-4-962 на 100 млрд руб. по цене 99,8333% от номинала
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-962 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8333% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,32% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:48
Орбан призывает остановить реализацию планов ЕС по отказу от энергоресурсов России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня о необходимости остановить реализацию планов ЕС по отказу от энергоносителей из России.

"Нам нужно постараться и положить конец этому украинскому стремлению полностью запретить российский газ в Европе. Нам надо...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:40
Автозавод "Урал" открыл новый сборочный корпус
"Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) открыл новый сборочный корпус, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия объекта.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода, проектная мощность нового корпуса - более 5,5 тыс. автомобилей...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:32
Сокращение рабочих мест обойдется Nissan только в этом фингоду в $418 млн
Сокращение рабочих мест, объявленное ранее японским автопроизводителем Nissan в рамках реструктуризации компании, обойдется в 60 млрд иен ($418 млн) в этом финансовом году, который начался в апреле.

Оценка расходов была представлена главным финансовым директором...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2333 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2333 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 мая 2025 года 11:29
ВТБ разместит 26 мая однодневные бонды серии КС-4-963 на 100 млрд рублей
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-963 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5130,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2985,92 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 5130,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4892,4 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:24
В апреле было выдано автокредитов почти на 101 млрд руб, что в 2 раза меньше г/г
Объем выданных в РФ автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в апреле 2025 года составил 100,6 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,0% (или почти в 2 раза) (в апреле 2024 года - 197,4 млрд руб.). По сравнению с...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:17
На следующей неделе Мишустин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин через неделю проведет совещание по ситуации в угольной отрасли.

"Я хотел бы ещё одну тему поднять здесь, очень важно, на сегодняшний день, в частности на Восточном полигоне (РЖД), обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий....    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:09
Санкции снижают доходы "Совкомфлота"
Ужесточение западных санкций против "Совкомфлота" и его судов создало "дополнительные коммерческие и операционные сложности", сообщила компания в отчетности за первый квартал 2025 года.

Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части...    читать дальше
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23 мая 2025 года 11:01
Денежная база в России выросла с 7 по 16 мая на 20,8 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 мая 18174,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 7 мая денежная база в России равнялась 18153,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 20,8 млрд рублей.

Денежная...    читать дальше
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23 мая 2025 года 10:53
"Объединенные пивоварни" в этом году планируют до 40% увеличить долю премиальных брендов в выручке
Компания "Объединенные пивоварни", один из ведущих производителей пива в РФ, в рамках переформатирования бренд-портфеля планирует в этом году увеличить долю премиальных торговых марок в выручке до 40% с 30% в прошлом году.

"Прогнозируем, что в 2025 году выручка от пяти...    читать дальше
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23 мая 2025 года 10:45
"Россети Северо-Запад" в январе-марте сократили чистую прибыль по МСФО на 18,1%
ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2025 года получило 2,021 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 18,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 31,8% - до 20,851 млрд рублей.

Операционная...    читать дальше
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23 мая 2025 года 10:37
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Газпрома" на уровне ruAAA, прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Газпром" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство подчеркивает, что кредитный рейтинг ПАО "Газпром" присваивается в соответствии с...    читать дальше
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23 мая 2025 года 10:30
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 мая снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,55 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,61 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,33 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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