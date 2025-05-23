23 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
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23 мая 2025 года 11:55
Микрофинансовые организации (МФО) в 1-м квартале 2025 года сократили выдачу займов на 1% - до 497 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Регулятор объяснил эту динамику удлинением сроков займов и удорожанием отдельных их категорий из-за моратория на ограничение... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:50
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-962 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8333% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,32% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:48
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня о необходимости остановить реализацию планов ЕС по отказу от энергоносителей из России.
"Нам нужно постараться и положить конец этому украинскому стремлению полностью запретить российский газ в Европе. Нам надо... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:40
"Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) открыл новый сборочный корпус, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия объекта.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода, проектная мощность нового корпуса - более 5,5 тыс. автомобилей... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:32
Сокращение рабочих мест, объявленное ранее японским автопроизводителем Nissan в рамках реструктуризации компании, обойдется в 60 млрд иен ($418 млн) в этом финансовом году, который начался в апреле.
Оценка расходов была представлена главным финансовым директором... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:29
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2333 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 мая 2025 года 11:29
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-963 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:29
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 5130,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4892,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:24
Объем выданных в РФ автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в апреле 2025 года составил 100,6 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,0% (или почти в 2 раза) (в апреле 2024 года - 197,4 млрд руб.). По сравнению с... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:17
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин через неделю проведет совещание по ситуации в угольной отрасли.
"Я хотел бы ещё одну тему поднять здесь, очень важно, на сегодняшний день, в частности на Восточном полигоне (РЖД), обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий.... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:09
Ужесточение западных санкций против "Совкомфлота" и его судов создало "дополнительные коммерческие и операционные сложности", сообщила компания в отчетности за первый квартал 2025 года.
Усиление санкционного давления "привело к снижению уровня доходов и простою части... читать дальше
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23 мая 2025 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 мая 18174,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 7 мая денежная база в России равнялась 18153,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 20,8 млрд рублей.
Денежная... читать дальше
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23 мая 2025 года 10:53
Компания "Объединенные пивоварни", один из ведущих производителей пива в РФ, в рамках переформатирования бренд-портфеля планирует в этом году увеличить долю премиальных торговых марок в выручке до 40% с 30% в прошлом году.
"Прогнозируем, что в 2025 году выручка от пяти... читать дальше
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23 мая 2025 года 10:45
ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2025 года получило 2,021 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 18,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 31,8% - до 20,851 млрд рублей.
Операционная... читать дальше
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23 мая 2025 года 10:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Газпром" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство подчеркивает, что кредитный рейтинг ПАО "Газпром" присваивается в соответствии с... читать дальше
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23 мая 2025 года 10:30
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,55 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,61 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,33 пункта (0,664%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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