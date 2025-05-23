ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,7357 руб., курс евро - в размере 90,2004 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 90,2004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 109,86 коп.

23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 79,7357 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73 коп.

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В Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от... "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от... читать дальше

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На выпускной вечер и наряды на праздник родители 9-классников тратят в среднем 27—29 тысяч рублей, родители 11-классников — 37—39 тысяч, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Родителям 9-классников выпускной обходится в среднем в... Родителям 9-классников выпускной обходится в среднем в... читать дальше

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Свыше 90 тыс. кв. м недвижимости город передал для развития проекта "Московское долголетие" за шесть лет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы. "В городе продолжает развиваться сеть центров московского долголетия, которые предлагают... "В городе продолжает развиваться сеть центров московского долголетия, которые предлагают... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2026 году все коллекции столичных музеев будут оцифрованы. "Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке... "Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке... читать дальше

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Утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников. Постановление правительства подписано и размещено на официальном интернет-портале правовой информации. В пресс-службе Минтруда сообщили, что... читать дальше

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Аукционный дом Christie''s продал на торгах очередную коллекцию вин гонконгского миллиардера Джозефа Лау из сферы недвижимости за 72,89 млн гонконгских долларов ($9,31 млн), говорится на сайте Christie''s. Предварительно коллекция оценивалась более чем в 35 млн... читать дальше

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С начала года сотрудники Федеральной службы судебных приставов передали государству более 631 млн акций двух крупных российских компаний, большинством из которых ранее владели иностранные компании. "В результате мер, принятых сотрудниками органа принудительного... "В результате мер, принятых сотрудниками органа принудительного... читать дальше

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Совет директоров банка "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение направить на выплату дивидендов за 2024 год суммарно 621,74 млн рублей, говорится в сообщении банка. На привилегированные акции рекомендовано направить... На привилегированные акции рекомендовано направить... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне повысится в 1,6 раза и составит 7 тыс. 119,8 рубля за тонну против 4,5 тыс. рублей в мае. Пошлина на подсолнечный шрот увеличится в 1,3 раза - до 1 тыс. 244,1 рубля с 943,6 рубля за тонну. Расчет пошлин представил... читать дальше

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Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во 2-м полугодии 2025 года, говорится в сообщении кредитной организации. Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам на первом этапе направить на выплату... Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам на первом этапе направить на выплату... читать дальше

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Министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок США с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин. "Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца... "Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизится на 12% и составит 1 тыс. 365,5 рубля против 1 тыс. 550,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 606 рублей с 665,7 рубля за... Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 606 рублей с 665,7 рубля за... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2025 году составил $393,014 млн по сравнению с прибылью $216,019 млн годом ранее, говорится в отчете компании. В январе-марте "Совкомфлот" получил $105 млн EBITDA (консенсус-прогноз составлял $98 млн), сообщила... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 79,7108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,5207 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,5207 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50985,963 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 182,409 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,99 коп. и составил 11,0718 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0125 руб., максимальный - 11,129 руб. Было заключено 42120 сделок. Объем торгов составил 66877,24... Минимальный курс юаня составил 11,0125 руб., максимальный - 11,129 руб. Было заключено 42120 сделок. Объем торгов составил 66877,24...

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