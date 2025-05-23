.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,7357 руб., курс евро - в размере 90,2004 руб.
.
23 мая 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,7357 руб., курс евро - в размере 90,2004 руб.
|0
23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 79,7357 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 90,2004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 109,86 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 мая 2025 года 18:09
В ЕС обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT в рамках следующих санкций против РФ
В Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от... читать дальше
.24 мая 2025 года 17:18
На выпускной вечер и наряды на праздник родители 9-классников тратят в среднем 27—29 тысяч рублей, родители 11-классников — 37—39 тысяч, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Родителям 9-классников выпускной обходится в среднем в... читать дальше
.24 мая 2025 года 16:22
Свыше 90 тыс. кв. м недвижимости город передал для развития проекта "Московское долголетие" за шесть лет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы. "В городе продолжает развиваться сеть центров московского долголетия, которые предлагают... читать дальше
.24 мая 2025 года 15:19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2026 году все коллекции столичных музеев будут оцифрованы. "Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке... читать дальше
.24 мая 2025 года 13:57
В июне в РФ будет опубликован первый рейтинг вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников
Утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников. Постановление правительства подписано и размещено на официальном интернет-портале правовой информации. В пресс-службе Минтруда сообщили, что... читать дальше
.24 мая 2025 года 12:39
Аукционный дом Christie''s продал на торгах очередную коллекцию вин гонконгского миллиардера Джозефа Лау из сферы недвижимости за 72,89 млн гонконгских долларов ($9,31 млн), говорится на сайте Christie''s. Предварительно коллекция оценивалась более чем в 35 млн... читать дальше
.24 мая 2025 года 11:48
С начала года сотрудники Федеральной службы судебных приставов передали государству более 631 млн акций двух крупных российских компаний, большинством из которых ранее владели иностранные компании. "В результате мер, принятых сотрудниками органа принудительного... читать дальше
.24 мая 2025 года 11:32
Совет директоров банка "Центр-инвест" рекомендовал направить на дивиденды за 2024 год 621,74 млн руб.
Совет директоров банка "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение направить на выплату дивидендов за 2024 год суммарно 621,74 млн рублей, говорится в сообщении банка. На привилегированные акции рекомендовано направить... читать дальше
.24 мая 2025 года 11:07
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне повысится в 1,6 раза и составит 7 тыс. 119,8 рубля за тонну против 4,5 тыс. рублей в мае. Пошлина на подсолнечный шрот увеличится в 1,3 раза - до 1 тыс. 244,1 рубля с 943,6 рубля за тонну. Расчет пошлин представил... читать дальше
.24 мая 2025 года 10:41
Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во 2-м полугодии 2025 года, говорится в сообщении кредитной организации. Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам на первом этапе направить на выплату... читать дальше
.24 мая 2025 года 10:19
Министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок США с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин. "Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца... читать дальше
.24 мая 2025 года 09:47
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизится на 12% и составит 1 тыс. 365,5 рубля против 1 тыс. 550,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 606 рублей с 665,7 рубля за... читать дальше
.24 мая 2025 года 09:28
Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2025 году составил $393,014 млн по сравнению с прибылью $216,019 млн годом ранее, говорится в отчете компании. В январе-марте "Совкомфлот" получил $105 млн EBITDA (консенсус-прогноз составлял $98 млн), сообщила... читать дальше
.24 мая 2025 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 79,7108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,5207 руб. По сравнению с...
.23 мая 2025 года 20:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 мая снизилась на 0,36% и составила 50985,963 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50985,963 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 182,409 млрд руб., или на...
.23 мая 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,99 коп. и составил 11,0718 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0125 руб., максимальный - 11,129 руб. Было заключено 42120 сделок. Объем торгов составил 66877,24...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.